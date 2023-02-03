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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المئات يلتقطون صور التذكارية بساحة شهداء بورسعيد وسط انتشار حمام السلام

المئات يلتقطون صور
المئات يلتقطون صور التذكارية و سط انتشار حمام السلام

شهدت ساحة الشهداء "ميدان المسلة"، بمحافظة بورسعيد اليوم، توافد أوتوبيسات الرحلات وزائري المحافظة، للاستمتاع برؤية المشهد الذي تتمتع به ساحة الشهداء وهو تجمع المئات من حمام السلام وسط المواطنين، والذي يجعل من ساحة الشهداء على غرار أوروبا، مع الأجواء الشتوية الرائعة بمحافظة بورسعيد.

المئات يلتقطون صور التذكارية و سط انتشار حمام السلام بساحة شهداء بورسعيد | صور

واستقبلت ساحة شهداء بورسعيد عددا كبيرا من أتوبيسات رحلات اليوم الواحد، وقام المواطنون بالتقاط الصور التذكارية وسط حمام السلام . 

الدكتور سويلم يتفقد محطتي رفع السلام وشادر عزام بمحافظة بورسعيد

خلال لقائه أئمة المساجد|محافظ بورسعيد يؤكد أهمية توعية المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية

المئات يلتقطون صور التذكارية و سط انتشار حمام السلام بساحة شهداء بورسعيد | صور

وأعرب المواطنون عن إمتنانهم للاستمتاع بالمعالم المميزة للمدينة ، مشيدين بالمستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد والذي لمسوه في كل مكان على أرض المحافظة.

المئات يلتقطون صور التذكارية و سط انتشار حمام السلام بساحة شهداء بورسعيد | صور

وأكد العديد من الزائرين أنهم سيكررون زيارتهم لمحافظة بورسعيد للاستمتاع مرة أخرى بهذه المعالم الفريدة لبورسعيد. 

المئات يلتقطون صور التذكارية و سط انتشار حمام السلام بساحة شهداء بورسعيد | صور

جدير بالذكر، أن ساحة الشهداء بحي الشرق ت فى بورسعيد تتميز بظاهرة رائعة ، حيث يتجمع حمام السلام بعد وجبته الصباحية وعلي فترات متفرقة من اليوم حتي يصل إلى ذروة عدده في الرابعة عصراً، ويأتي الزوار إلى ساحة الحمام من كل المحافظات وليصبح المكان مزاراً سياحياً.

 

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