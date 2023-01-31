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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان يستعرض مع مجلس جامعة بورسعيد ٱخر مستجدات الاعمال في كليات الجامعة

محافظ بورسعيد مع
محافظ بورسعيد مع مجلس جامعة بورسعيد

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، في فعاليات اجتماع مجلس  جامعة بورسعيد، وذلك في إطار حرص محافظ بورسعيد على المشاركة في الاجتماع بصفة مستمرة لمتابعة مستجدات العمل داخل جامعة بورسعيد. 

 

 جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد ، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

 

واستعرض محافظ بورسعيد مع مجلس الجامعة،  ٱخر مستجدات الاعمال في كليات الجامعة، وناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بانتظام سير العملية التعليمية بجامعة بورسعيد  مؤكدا أن جامعة بورسعيد حريصة على تطبيق منظومة متطورة في مجال التعليم الجامعي بصفة مستمرة،  وأن هناك إجراءات مكثفة لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

وأكد اللواء عادل الغضبان، علي أهمية المشاركة الفعالة لجامعة بورسعيد وتعاونها المثمر في العديد من المجالات، خاصة التعاون في مجال توفير المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية للمعلمين في كافة المراحل التعليمية وذلك على أحدث نظم التعليم والتدريب، بما يتماشى مع أهداف التطور في العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد،  مشيرا خلال كلمته لحرصه علي التواصل مع مجلس جامعة بورسعيد شركاء النجاح، كما أشاد المحافظ بالنقلات النوعية التي تشهدها جامعة بورسعيد في مختلف قطاعاتها وكلياتها تحت قيادة رئيس الجامعة ، وتعاونها المثمر مع محافظة بورسعيد فى العديد من المشروعات التنموية.

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ومن جانبهم، أشاد مجلس جامعة بورسعيد بجهود المرحلة الحالية التي تشهد إنجازات جرت فى وقت قياسي، ساهمت فى جعل بورسعيد مدينة نموذجية من الطراز الأول، وحققت طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطن على كافة المستويات،  كما وجهو الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المثمر مع جامعة بورسعيد.

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