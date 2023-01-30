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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حالة وفاة و20 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا انقلاب ربع نقل في بورسعيد

حادث محور ٣٠ يونيو
حادث محور ٣٠ يونيو بورسعيد

شهد محور ٣٠ يونيو جنوب محافظة بورسعيد حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل ٢٠ مواطنا غير قائدها أسفر عن إصابة ٢٠ ومصرع آخر متأثر بجراحه .


تلقي اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطار من إدارة تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة جنوب بورسعيد على محور ٣٠ يونيو أسفر عن عدد من المصابين والوفيات .

تم الدفع بسيارات مرفق الإسعاف قطاع بورسعيد إلى موقع البلاغ والذي قام بدوره فى نقل الحالات إلى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد .

 

وتبين إصابة محمود السيد محمود 40 سنة مصاب بجرح قطعي 15 سنتيمترات بالرأس، وعمر طارق الصياد 15 سنة كسر بالقدمين وكدمات، وحمادة زكريا الصياد 35 عامًا، جرح 3 مليمترات بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وعبده محمد أحمد الصياد 35 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيسر.

كما أصيب، كامل محمد نصر الصياد 37 عامًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وإبراهيم كامل نصر 45 عامًا كدمات وسحجات بالجسم، وعبده زكريا الصياد 25 عامًا كدمات وسحجات، ومحمد عبده نصر 48 عاما كدمات وسحجات، وإبراهيم نصر داوود 47 عاما، كدمات وسحجات، وزكريا محمد الصياد 37 عاما، كدمات وسحجات، ومعاذ السيد الصياد 14 عاما، كدمات وسحجات، وأحمد معاطي الصياد، 24 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وطارق زكريا السيد 40 عاما، اشتباه كسر بالعامود الفقري، ونصر كمال الصياد 48 عاما، اشتباه كسر بالكتف، ومحمد مجدي سرحان 19 عاما، كدمات وسحجات.

وأصيب اسلام عبده الصياد ٢١ عاما ومعاطى نصر الصياد ٥٠ عاما وكامل داوود ٥٠ عاما وحمادة السيد الصياد ٤٠ عاما، بالإضافة إلى معاطى كامل داوود ٣٥ عاما.

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واستقبلت مشرحة مستشفي ٣٠ يونيو جثمان أحمد السيد الزناتى ٤٠ عاما ووضعته تحت تصرف نيابة بورسعيد العامة .

 

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