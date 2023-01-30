تعرف على موعد فتح باب تظلمات امتحانات إعدادية بورسعيد الفصل الدراسي الاول

أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد فتح باب التظلمات لامتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الاعدادية بكافة المواد .



واكدت وكيل تعليم بورسعيد أنه سيتم فتح الباب التظلمات اعتبار من الاربعاء ١ فبراير ٢٠٢٣ ولمدة ١٥ يوم متصلين بديوان عام المديرية .

وقالت وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد أن على أولياء الأمور الراغبين فى تقديم التظلمات التقدم بالدور الارضى بديوان عام المديرية خلال التواريخ المحددة مع سداد الرسوم الخاصة بكل مادة تظلم.

واكدت وكيل تعليم بورسعيد أنه سيتم تحديد موعد الاطلاع مع الكنترول وانتظار نتيجة التظلم خلال ٣ أيام من تقديم الطلب .

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.8%

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اعتمد مساء امس الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 76.8% بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذ علي الألفي نقيب معلمي بورسعيد.

وأكد المحافظ على أن بورسعيد أول محافظة على مستوى الجمهورية تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، موجها التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، مطالبهم بمواصلة الاجتهاد والتفوق والاعتماد على المدرسة في التحصيل الدراسي وليس الدروس الخصوصية.

حضر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في بورسعيد الأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام والأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية والأستاذ حازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية ووسائل الإعلام المختلفة.