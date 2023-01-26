نتائج متميزة لتايكوندو النادي المصري في بطولة القناة

أكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري و المتحدث الرسمي نجاح فريق المصري للتايكوندو تحت 8 أعوام بقيادة مديره الفني الكابتن أحمد متولي، فى تحقيق 34 ميدالية متنوعة ببطولة القناة للتايكوندو "كروجي " ، التي أقيمت بصالة عادل خير الله بمركز شباب الاستاد.

وأضاف نائب رئيس المصري أن الفريق نجح في حصد 6 ميداليات ذهبية للاعبين واللاعبات همسة أنور ، ياسين عوض ، زياد محمود ، إبراهيم هيثم ، محمد هشام ، أنس عمرو ، بالإضافة لحصد 12 ميدالية فضية للاعبين واللاعبات زياد أحمد ، آدم منير ، آسر سمير ، عُدي التابعي ، معاذ صابر ، عمر عادل ، محمود مهران ، زين محمد ، كارمة الحاج ، أدهم زكي ، سيلين سراج ، زياد عادل، فيما حصد الفريق 16 ميدالية برونزية للاعبين واللاعبات تيا محمود ، آزاد خرشوم ، كندة حفيلة ، محمود عبدالله ، كريم الحاج ، أحمد حسين ، أنس اسلام ، إياس علي ، فيلومينا أبانوب ، مالك الحاج ، آدم عبدالهادي ، مالك حجاج ، نور أيمن ، أحمد حسين ، آزاد ايهاب ، معاذ جمال.

الجدير بالذكر أن فريق المصري للتايكوندو يقوده الكابتن أحمد متولي المدير الفني للفريق بمعاونة الكابتن عبد الحي ، الكابتن كمال ، الكابتن دعاء ، تحت إشراف إدارة النشاط الرياضي بقيادة الكابتن محمد الشناوي.