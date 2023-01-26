عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نتائج متميزة لتايكوندو النادي المصري في بطولة القناة

نتائج مميزة لتايكوندو
نتائج مميزة لتايكوندو المصري

أكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري و المتحدث الرسمي نجاح فريق المصري للتايكوندو تحت 8 أعوام  بقيادة مديره الفني الكابتن أحمد متولي، فى تحقيق 34 ميدالية متنوعة  ببطولة القناة للتايكوندو "كروجي " ،  التي أقيمت بصالة عادل خير الله بمركز شباب الاستاد.

 

وأضاف نائب رئيس المصري أن  الفريق نجح في حصد  6 ميداليات ذهبية للاعبين واللاعبات همسة أنور ، ياسين عوض ، زياد محمود ، إبراهيم هيثم ، محمد هشام ، أنس عمرو ، بالإضافة لحصد 12 ميدالية فضية للاعبين واللاعبات زياد أحمد ، آدم منير ، آسر سمير ، عُدي التابعي ، معاذ صابر ، عمر عادل ، محمود مهران ، زين محمد ، كارمة الحاج ، أدهم زكي ، سيلين سراج ، زياد عادل، فيما حصد الفريق 16 ميدالية برونزية للاعبين واللاعبات تيا محمود ، آزاد خرشوم ، كندة حفيلة ، محمود عبدالله ، كريم الحاج ، أحمد حسين ، أنس اسلام  ، إياس علي ،  فيلومينا أبانوب ،  مالك الحاج ، آدم عبدالهادي ، مالك حجاج ، نور أيمن ، أحمد حسين ، آزاد ايهاب ، معاذ جمال.

تعليم بورسعيد: عملية التصحيح الإلكتروني لامتحانات صفوف المرحلة الإعدادية قائمة على قدم وساق

غرفة عمليات في معرض أهلا رمضان بورسعيد لمتابعة شكاوى المواطنين

الجدير بالذكر أن فريق المصري للتايكوندو يقوده الكابتن أحمد متولي المدير الفني للفريق بمعاونة الكابتن عبد الحي ، الكابتن كمال ، الكابتن دعاء ، تحت إشراف إدارة النشاط الرياضي بقيادة الكابتن محمد الشناوي.

المصري اخبار النادي المصري أخبار رياضة بورسعيد محمد الشناوي النادي المصري ميداليات ذهبية النشاط الرياضى رئيس النادي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبة جديدة ضد محمود كهربا بسبب هذا الفيديو.. مفاجأة للجماهير

بعد استقالة لجنة الانضباط .. إبراهيم فايق: الوضع أقرب للانفجار

موعد العزاء.. تعليق ناري من شوبير بعد استقالة لجنة انضباط اتحاد الكرة

بسبب مرتضى.. أول رد فعل من خالد الغندور على استقالة لجنة الانضباط

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس 2023 .. اعرفها الآن

بسبب مرتضي منصور..إعلامي شهير يهاجم اتحاد الكرة

بفرمان أسامة نبيه.. مرتضى منصور يكشف أولى صفقات الزمالك

لايف مهم جدًا .. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

البنتاجون: سنرسل النسخة الأكثر حداثة وفتكا من دبابة أبرامز إلى أوكرانيا

كواليس أول تدريب لـ معين الشعباني مع سيراميكا كليوباترا.. فيديو

ريال مدريد يتأخر أمام أتلتيكو بهدف موراتا في كأس ملك إسبانيا

ماذا ينتظر الزمالك حال الخسارة من فيوتشر؟.. 4 سيناريوهات صعبة تفجر الأوضاع

مفاجأة.. الجمهوريون يتخلون عن ترامب ويختارون مرشحا جديدا لرئاسة أمريكا

إعلان عاجل من المجر بشأن إنهاء حرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كولر وصورة لخصت تاريخنا.. "العيش والملح" عهد من الفراعنة للأهلى

كوني امرأة يحتاجها الرجل .. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا بظهور جريء

بالصور .. نجوم الفن يحتفلون بزفاف إيساف ورضوى في مدينتي

صاحب مطعم يكشف سر خطير فى الحلويات الرخيصة.. يسبب السرطان والقلب

فيديو

القبض على صاحبة صفحة يوميات أنوش.. تنشر فيديوهات إباحية وتكسب بالدولار..فيديو

عارية .. حسناء العجوزة: صوري وعاوزه أكسب فلوس..فيديو

الخير في أمتي.. مصري يتبرع بذهب زوجته من أجل إنقاذ ابنة جاره اليمني

زراعة اللحمة بجد مش هزار .. حل غير تقليدي لمواجهة غلاء الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ