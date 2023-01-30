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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرارات هامة في اجتماع مجلس إدارة النادي المصري برئاسة أبو علي.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عقد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي مساء اليوم اجتماعه الدوري والذي شهد على هامشه اجتماع المجلس بالجهاز الفني للفريق الأول بقيادة التوأم حسن.
صرح بذلك الأستاذ رجب عبد القادر نائب رئيس النادي والمتحدث الرسمي بإسم المجلس مضيفا أن  المجلس قد أكد  عقب نهاية اجتماعه على ما يلي :

أكد مجلس إدارة النادى المصري على تقديم كافة أوجه الدعم للجهاز الفني والإداري للفريق الأول وتلبية كافة احتياجاته المستقبلية.

قرر مجلس إدارة النادى المصري إعادة تشكيل لجنة الكرة برئاسة كامل أبو علي وعضوية  الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي  و الأعضاء  اللواء ياسر سالم و ياسر يحيى و محمد موسى ، على أن يتم ضم بعض العناصر الفنية لمعاونة اللجنة في وضع إستراتيجيتها المستقبلية والتخطيط من الآن للمواسم المقبلة.

تفويض المهندس عماد البرشة عضو مجلس إدارة النادي المصري لمتابعة كافة الملفات الهندسية المتعلقة بالإنشاءات بكافة فروع النادي مع وضع تصور فوري لتطوير " فرع الضواحي 1 -  النادي الاجتماعي " مع استغلال كافة المساحات المتاحة.

بدء تطوير كافة ملاعب النادي المصري بالشكل الذي يسمح باستقبال تدريبات الفريق الأول وفرق الناشئين ، مع التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لصيانة تلك الملاعب.

الموافقة على إعداد تصور كامل لإدخال عدد من الألعاب الجماعية وعلى رأسها ( كرة السلة ، كرة اليد ، الكرة الطائرة ) وذلك حتى يكون النادي المصري كيانا رياضيا متكاملا ويكون بحق النادي المصري للألعاب الرياضية.

تكليف اللجنة المشرفة على قطاع الناشئين بالنادى المصري بإعادة هيكلة قطاعي الناشئين والبراعم وهيكلتهما بالشكل الذي يسمح باستغلال كافة العناصر الواعدة الفنية والإدارية.

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سداد دفعة من مديونيات النادى لدى كل من ( نقابة المهن الرياضية ، التأمينات الاجتماعية ، الضرائب على القيمة المضافة ، ضرائب كسب العمل ) وذلك بعد أن تراكمت المديونيات على النادي المصري بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

الموافقة على التعاقد المبرم مع أحد مراكز الشباب لتسكين بعض  لاعبي قطاع الشباب بالنادي بالنزل الخاص بالمركز وذلك برعاية مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد.

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