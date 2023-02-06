تناول 4 أكوب من هذا المشروب يقلل مخاطر الإصابة بالسكري

قد يساعدك شرب الشاي على فقدان دهون البطن وتحسين الذاكرة وإعطاء بشرتك توهجًا صحيًا. بينما يفضل الكثير من الناس بدء يومهم بفنجان ساخن من القهوة ، فإن شرب بعض أنواع الشاي التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين قد يكون له تأثير أفضل. حتى لو كنت من محبي القهوة ، فإن شرب الشاي يوميًا له العديد من الفوائد الصحية التي قد تفكر في تغييرها.إليك أبرزها وفقا لموقع رايت سايد

1. يقلل خطر الإصابة بمرض السكري



يعاني حوالي 1 من كل 10 بالغين في الولايات المتحدة من مرض السكري ، كما أن المزيد والمزيد من الأطفال والمراهقين يصابون بهذا المرض فليس من السهل علاج هذه الحالة ، ولكن يمكنك فعل الكثير لمنعها وقد جد الباحثون أن شرب 4 أكواب أو أكثر من الشاي يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

2. قد تفيد بشرتك.



نظرًا لأن شرب الشاي قد يمنعك من الإصابة بمرض السكري ، فقد يساعد أيضًا في منع بعض الأمراض الجلدية المزعجة.

يمكن أن يؤثر مرض السكري على بشرتك بعدة طرق مختلفة ، بما في ذلك الالتهابات البكتيرية والحكة .

على الرغم من أن شرب أي نوع من الشاي مفيد لجسمك ، إلا أن الشاي الأخضر قد يكون مفيدًا بشكل خاص لبشرتكو له خصائص قوية مضادة للأكسدة و للالتهابات وقد ثبت فعاليته في علاج حب الشباب والبشرة الدهنية.

3. النمو بشكل أسرع.

شرب الشاي يوميًا قد يكون مفيدًا نظرًا لأن الشاي يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري ، فقد يساعدك في الحفاظ على شعرك صحيًا ولامعًا.

عندما يتلف مرض السكري الأوعية الدموية ، لا يستطيع جسمك نقل العناصر الغذائية الأساسية بشكل صحيح إلى بصيلات الشعر ، مما قد يؤثر بدوره على نمو الشعر.



