خالد عبد العزيز يكشف موقفه من الترشح لانتخابات الزمالك ويوجه رسالة لمحمد صلاح

حل الدكتور خالد عبد العزيز، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسؤوليتي”والمذاع عبر قناة صدى البلد، للحديث حول العديد من الموضوعات الهامة

تقدم المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، بالعزاء لأسرة الراحل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الأسبق.

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، إن الأهلي سيحقق دخلا ماليا مميزا من المشاركة في كأس العالم للأندية.

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، إن الحكومة لا تتدخل في أي أمور فنية تخص الرياضة.

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، إن هناك مشاكل كبيرة على مستوى الساحة الرياضية.

وأضاف المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك حلقة مفقودة لا يعرفها أحد"، مشددا: "لابد من أن نكون حريصين على استمرار النشاط الرياضي في مصر".

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، إن المنتخب الوطني حقّق نتائج جيدة مع المدربين الوطنيين مثل الجوهري وحسن شحاتة، لافتًا إلى أن المدرب الأجنبي يمكنه تحقيق المكاسب، أيضًا، موجهًا رسالة لمحمد صلاح وعصام الحضري.

عبّر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، عن سعادته لمتابعة مباريات النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا أنه كان سعيدًا بفوز الأحمر بلقاء الأمس أمام سياتل ساوندرز، بطل كونكاكاف.

وزير الشباب والرياضة السابق يفجر مفاجأة عن ترشحه في انتخابات الزمالك.. فيديو

كشف المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، حقيقة ترشحه لانتخابات نادي الزمالك أو اتحاد الكرة.