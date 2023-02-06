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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد عبد العزيز يكشف موقفه من الترشح لانتخابات الزمالك ويوجه رسالة لمحمد صلاح

صدى البلد

حل الدكتور خالد عبد العزيز، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسؤوليتي”والمذاع عبر قناة صدى البلد، للحديث حول العديد من الموضوعات الهامة 

 

مثال للوطنية.. خالد عبدالعزيز: المهندس شريف إسماعيل كان عاشقا للرياضة.. فيديو

 

تقدم المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، بالعزاء لأسرة الراحل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الأسبق.

كأس العالم للأندية.. وزير الشباب والرياضة السابق: الروح المعنوية للأهلي عالية.. فيديو

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، إن الأهلي سيحقق  دخلا ماليا مميزا من المشاركة في كأس العالم للأندية.

خالد عبد العزيز يوضح حالة تتدخل فيها الحكومة لحل الأزمات الرياضية.. فيديو

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، إن الحكومة لا  تتدخل في أي أمور فنية تخص الرياضة.

وزير الرياضة السابق يرد على مؤامرة إسقاط نادي الزمالك.. فيديو

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، إن هناك مشاكل  كبيرة على مستوى الساحة الرياضية.

مصلحة اللاعبين.. وزير الرياضة السابق يعلق على أزمة نادي الزمالك واتحاد الكرة.. فيديو

 

وأضاف  المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، خلال  حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية  "صدى البلد": "هناك حلقة مفقودة لا يعرفها أحد"، مشددا: "لابد من أن نكون  حريصين على استمرار النشاط الرياضي في مصر".

وزير الرياضة السابق يوجه رسالة لمحمد صلاح وعصام الحضري.. فيديو

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، إن المنتخب الوطني حقّق نتائج جيدة مع المدربين الوطنيين مثل الجوهري وحسن شحاتة، لافتًا إلى أن المدرب الأجنبي يمكنه تحقيق المكاسب، أيضًا، موجهًا رسالة لمحمد صلاح وعصام الحضري.

خالد عبدالعزيز: مافيش في الرياضة مؤامرة وماحدش عايز يسقط أي فريق.. فيديو

 

عبّر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، عن سعادته لمتابعة مباريات النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا أنه كان سعيدًا بفوز الأحمر بلقاء الأمس أمام سياتل ساوندرز، بطل كونكاكاف.

وزير الشباب والرياضة السابق يفجر مفاجأة عن ترشحه في انتخابات الزمالك.. فيديو

كشف المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، حقيقة ترشحه لانتخابات نادي الزمالك أو اتحاد الكرة.

أحمد موسى رئيس الوزراء شريف إسماعيل الشباب والرياضة محمد صلاح عصام الحضري

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