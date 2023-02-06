التدريب عن بعد لتنمية مهارات شباب الخريجين من أبناء شمال سيناء

ينفذ مركز ومدينة بئر العبد محافظة شمال سيناء، دورة تدريبية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لعمل دورة على IT Prof (ITI) "التدريب عن بعد" ، وذلك من خلال مركز تدريب علوم الحاسب الآلي بمجلس مدينة بئرالعبد، ووزارة الاتصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لتنمية مهارات شباب الخرجين من أبناء شمال سيناء .

وفد وزارة الاتصالات



وفي هذا الصدد.. استقبلت إدارة مركز التدريب على الحاسب الآلي بمجلس مدين بئر العبد وفد من وزارة الاتصالات ضم كل من: العميد مدير التدريب عن بعد من وزارة الاتصالات، و الدكتور مدير الدعم الفني لوزارة الاتصالات.

وقام بمرافقة الوفد سكرتير عام المركز والمدينة، و المهندس مدير مركز المعلومات، والمهندس مدير المتغيرات المكانية، وذلك لمتابعة سير الدورة التدريبية المنعقدة. ومدي الاستفادة التي سيحققها البرنامج التدريبي، وكيفية التعامل مع المنصة الاليكترونية في إطار التحول الرقمي لجميع اجهزة الدولة.