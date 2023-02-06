عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدون أضرار.. زلزال تركيا يصل مدينة العريش بشمال سيناء

خريطة الزلازل علي
خريطة الزلازل علي المدن المطلة علي البحر المتوسط

ضرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء زلزال في تمام الساعة 3:29 دقيقة ،لمدة تجاوزت 5 ثوان. ولم يسجل أي أضرار  في المنشآت أو الأرواح.

وقد شعر به غالبية  أبناء مدينة العريش  ممن كانوا  مستيقظين،  بينما استيقظ الكثير من الأهالي على هزات الزلزال التي كانت تحرك الأشياء من أماكنها بشكل واضح.

وأكد الخبراء أن تأثر مدينة العريش الساحلية بالزلزال لوقعها علي ساحل البحر المتوسط..  

 

شمال سوريا

 

وقد تناولت وسائل الإعلام انباء عن  زلزال  ضرب شمال سوريا  الليلة بقوة 7,5 درجة تحديداً شمال عنتاب في الأراضي التركية , وتم تسجيل زلزال آخر بنفس المنطقة كـ هزة إرتدادية بقوة 6,6 درجة على مقياس ريختر , وبعمق 10 كلم .
حيث  شعر بالهزة أغلب سكان سوريا و دمشق بشكل واضح , وكانت الهزة طويلة عموماً , و هناك تصدع بعدد من البيوت في اللاذقية و حلب  وتركيا.
 

txt

إعانة مالية عاجلة من محافظة شمال سيناء لمالكة الشقة المحترقة بالعريش

سيناء زلزال مدينة العريش دون أضرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انسحاب ريال مدريد من مونديال الأندية.. تقارير تفجر مفاجأة

هزة أرضية عنيفة|عاجل وهام من المعهد القومي للبحوث الفلكية بشأن زلزال اليوم

البانيه بـ90 جنيه والفراخ بـ40 فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن هذا التوقيت

زلزال يشعر به سكان القاهرة الآن

البحوث الفلكية: زلزال اليوم له أكثر من 7 توابع حتى الآن

توأم ملتصق يخطف الأنظار بفستان زفاف واحد.. شاهد واعرف الحقيقة

نيشان: هزة أرضية في لبنان الان

عيار 21 الآن يخسر 245 جنيهًا|مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

القومي للبحوث الفلكية: مصر لم تدخل حزام الزلازل ويجب الابتعاد عن الشائعات

الزمالك يتحدى الأزمات أمام فاركو في الدوري المصري

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

شاهد| بعد زلازل مدمرة في تركيا وسوريا.. توجيه عاجل من الرئيس الأمريكي

بسبب شقة سكنية.. مقتل موظف على يد شقيقه بقرية في القليوبية

67 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 6-2-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. أحلام تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

احذر .. 4 علامات يرسلها الجسم وعليك عدم إهمالها أبرزها الشعور بالبرودة دائما

تناول 4 أكوب من هذا المشروب يقلل مخاطر الإصابة بالسكري

نوعان من التوابل الشائعة تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

فيديو

بملابس جريئة.. بطلة عندليب الدقي تعود بعد غياب 15 عاما

لن تعود مرة أخرى ماضيها خالٍ من الاتهامات.. حيثيات الحكم على منة شلبي في واقعة الحشيش

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد وأبرز الغيابات| تفاصيل

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ