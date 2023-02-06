بدون أضرار.. زلزال تركيا يصل مدينة العريش بشمال سيناء

ضرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء زلزال في تمام الساعة 3:29 دقيقة ،لمدة تجاوزت 5 ثوان. ولم يسجل أي أضرار في المنشآت أو الأرواح.

وقد شعر به غالبية أبناء مدينة العريش ممن كانوا مستيقظين، بينما استيقظ الكثير من الأهالي على هزات الزلزال التي كانت تحرك الأشياء من أماكنها بشكل واضح.

وأكد الخبراء أن تأثر مدينة العريش الساحلية بالزلزال لوقعها علي ساحل البحر المتوسط..

شمال سوريا

وقد تناولت وسائل الإعلام انباء عن زلزال ضرب شمال سوريا الليلة بقوة 7,5 درجة تحديداً شمال عنتاب في الأراضي التركية , وتم تسجيل زلزال آخر بنفس المنطقة كـ هزة إرتدادية بقوة 6,6 درجة على مقياس ريختر , وبعمق 10 كلم .

حيث شعر بالهزة أغلب سكان سوريا و دمشق بشكل واضح , وكانت الهزة طويلة عموماً , و هناك تصدع بعدد من البيوت في اللاذقية و حلب وتركيا.

