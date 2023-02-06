عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد عمليات إنقاذ عالقين تحت المباني المنهارة في تركيا

الزلزال
الزلزال

عرضت قناة العربية تقرير فيديو وبث لعمليات إنقاذ عالقين تحت المباني المنهارة في تركيا.

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه طبقا لتسجيلات محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد، فقد تم تسجيل عدد كبير من توابع الزلزال الرئيسي الذى ضرب الأراضي التركية فجر اليوم، وقد شعر المصريون به.

وأوضح المعهد أنه تم تسجيل أكثر من اكثر من 7 توابع حتى حتى الآن وأن جميع تلك التوابع قوتها أكبر من 6 درجات على مقياس ريختر، وتم تسجيل الشعور بها فى عدد من المدن المصرية.

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيانا تفصيليا هزة أرضية شعر بها سكان القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، بحسب ما أكد عدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال معهد إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت اليوم الإثنين الموافق 6 يناير 2023 هزة أرضية على بُعد 691 كيلومترا شمال رفح كانت بياناتها كالتالي :

تاريخ الحدوث: 2023/2/6

وقت الحدوث : 03:17:38 صباحا بالتوقيت المحلي

القوة : 7.7 درجة على مقياس ريختر

خط العرض: 37.13  شمالا

خط الطول : 37.09  شرقا

العمق: 18.30  كم

وأكد المعهد، أنه لم يتلق أي أنباء تفيد الشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أى خسائر في الأرواح والممتلكات.

 

المباني المنهارة تركيا المعهد القومي للبحوث الشبكة القومية للزلازل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انسحاب ريال مدريد من مونديال الأندية.. تقارير تفجر مفاجأة

هزة أرضية عنيفة|عاجل وهام من المعهد القومي للبحوث الفلكية بشأن زلزال اليوم

البانيه بـ90 جنيه والفراخ بـ40 فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن هذا التوقيت

زلزال يشعر به سكان القاهرة الآن

البحوث الفلكية: زلزال اليوم له أكثر من 7 توابع حتى الآن

توأم ملتصق يخطف الأنظار بفستان زفاف واحد.. شاهد واعرف الحقيقة

نيشان: هزة أرضية في لبنان الان

عيار 21 الآن يخسر 245 جنيهًا|مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

القومي للبحوث الفلكية: مصر لم تدخل حزام الزلازل ويجب الابتعاد عن الشائعات

الزمالك يتحدى الأزمات أمام فاركو في الدوري المصري

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

شاهد| بعد زلازل مدمرة في تركيا وسوريا.. توجيه عاجل من الرئيس الأمريكي

بسبب شقة سكنية.. مقتل موظف على يد شقيقه بقرية في القليوبية

67 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 6-2-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. أحلام تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

احذر .. 4 علامات يرسلها الجسم وعليك عدم إهمالها أبرزها الشعور بالبرودة دائما

تناول 4 أكوب من هذا المشروب يقلل مخاطر الإصابة بالسكري

نوعان من التوابل الشائعة تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

فيديو

بملابس جريئة.. بطلة عندليب الدقي تعود بعد غياب 15 عاما

لن تعود مرة أخرى ماضيها خالٍ من الاتهامات.. حيثيات الحكم على منة شلبي في واقعة الحشيش

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد وأبرز الغيابات| تفاصيل

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ