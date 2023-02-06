أحمد فهمي يهنئ زوجة شقيقه بعيد ميلادها عبر إنستجرام

هنأ الفنان أحمد فهمي زوجة شقيقه الفنان كريم فهمي بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشر فهمي صورة له رفقتها، وكتب:"اختي الغالية اللي دايماً بتدعمني كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتي".

ويذكر أنه قد أشاد الفنان أحمد فهمي، بأخيه الفنان كريم فهمي بعد تألقه الفترة الأخيرة بفيلم “أنا لحبيبي” ومسلسل “أزمة منتصف العمر” وأخيراً رواية “مملكة الموت”.

وكتب عبر انستجرام: “أنا فرحان أوي بكريم.. عامل شغل جامد الفترة الأخيرة. إن شاء الله نجاح كبير دايما”.