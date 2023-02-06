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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشهد مؤثر.. شاهد| أب ينادي على طفليه تحت أنقاض منزلهم عقب زلزال تركيا

زلزال تركيا
زلزال تركيا


 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، اليوم الإثنين، مقطع فيديو لأب تركي ينادي على اثنين من أطفاله عالقين تحت أنقاض أحد المباني التي انهارت في مدينة كهرمان مرعش، جنوب تركيا.

ورصد الفيديو، طفلان عالقان تحت أنقاض منزلهما المنهار جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا بقوة 7.7 على مقياس ريختر، وتسبب في انهيار عدد كبير من المباني السكنية والتي أسفرت عن سقوط ضحايا.

وفي أخر تحديث لحصيلة الضحايا، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن الزلزال  أدى إلى وفاة 284 شخصا وإصابة 2323 أخرين بجروح إضافة إلى حصار العشرات تحت أنقاض المباني.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع بقوة 7.4 درجة على عمق عشرة كيلومترات في قضاء بازارجيق بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، بينما قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إنه يجري تقييم احتمال حدوث موجات مد عملاقة (تسونامي).

صور وفيديوهات ترصد حجم الأضرار الكبيرة الناجمة عن زلزال تركيا المدمر

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 284 وفاة و2323 مصابا

ومن جانبها، أعلنت السلطات التركية حالة الاستنفار القصوى حيث اجتمع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو وفؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي ومسؤولو الجهات والفرق المعنية في غرفة الطوارئ بالعاصمة أنقرة، عقب الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا.
 

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