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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة إعدادية الشرقية

صدى البلد

تستعد محافظة الشرقية لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية عقب اعتمادها من قبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وسوف يتم اتاحتها علي البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية وموقع صدي البلد.

 

فيما أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية انه تم الإنتهاء من أعمال تصحيح مواد الشهادة الإعدادية واعمال الرصد وتنقية الدرجات تمهيدا لعرضها علي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وإتاحتها لجميع الطلاب.

 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية انه قام خلال الأيام الماضية بعدد من الجولات لمراكز تصحيح المواد للتأكد من توافر البيئة المناسبة للمصححين واستمرار كافة التيسيرات اللازمة لإجراء أعمال التصحيح في جو مناسب.

 

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وطالب رمضان بتوخي الحرص والدقة التامة عند مراجعة كراسات الإجابة وعدم ترك أي جزئية في الأسئلة دون تصحيح حرصا على مصلحة الطلاب وإعطاء كل طالب حقه كاملا ومراعاة الدقة قبل وبعد عملية رصد الدرجات تفاديا لأية أخطاء مع الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال التصحيح ورصد الدرجات.

فيما أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالشرقية في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد أنه من المقرر إعلان النتيجة اايوم الاثنين بعد عرضها علي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واعتمادها رسميا وسوف يتم إتاحتها علي الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية.

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