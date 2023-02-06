فتح باب تلقي طلبات تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بالغربية

أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه سيتم فتح باب تلقي وقبول طلبات تظلمات الطلاب وأولياء أمور الطلاب، على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي " 2022 - 2023 "، بداية من الأربعاء القادم، ولمدة 15 يوما بما في ذلك أيام الجمع.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى أن إجراءات التظلمات تتضمن قيام ولى أمر الطالب بالتقدم بطلب وسداد الرسوم الخاصة بالتظلم بواقع 35 جنيها لكل مادة، وذلك بالمكان المخصص لتلقى التظلمات فى كل إدارة تعليمية من الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة، للتيسير على أولياء الأمور وتطبيقا للإجراءات الاحترازية .



وأضاف " حسن"، أن الإجراءات تضمنت تكليف الموجه الأول لكل مادة على مستوى كل إدارة تعليمية، بفحص التظلمات عن طريق لجنة مشكلة من قبل المديرية.



وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات الإعدادية العامة 87 ألف 213 طالب وطالبة وبلغ نسبة الحاصلين علي 50% فأكثر 88.02%.