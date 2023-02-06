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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء دخول مشروع الصرف الصحي بقرية السعيدية في الفيوم

محطات الصرف الصحى
محطات الصرف الصحى بالفيوم

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب شركة مياه الشرب والصرف بالفيوم أنه تم الانتهاء من كافة أعمال مشروع الصرف الصحي بقرية السعيدية بمركز سنورس تمهيدا لدخوله الخدمه والذى يستفيد منه نحو ١٣ ألف مواطن حيث تم توفيرالاعتمادات المالية اللازمة من أجل الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي المتوقفة والتى تعرف بالقرى المبللة وهى فرقص وسرسنا والسعيدية.

أضاف رئيس الشركة  أن مشروع الصرف الصحي بقرية السعيدية كان متوقفا منذ عام ٢٠١١ بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة وبعد توفير الدعم المالي اللازم تم طرح استكمال مشروعات الصرف الصحي بالقرية والذى تم الانتهاء منه فى وقت قياسى بتكاتف وتضافر فيه جهود الجميع حيث يتكون المشروع من محطة رفع تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو ٧ آلاف متر مكعب وخط طرد بطول ٧ ك وشبكة انحدار ٢.٥ كيلو طولى.

أشار النجار إلي أن الشركة تسعى جاهدة من أجل توفير خدمه الصرف الصحي الأمن لكل المواطنين داخل المحافظة من أجل توفير بيئة صحية بتنفيذ حزمه مشروعات الصرف الصحي من خلال عدة محاور منها المحور الرئيسي مبادرة حياة كريمة والمحور الثاني مشروعات توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية هذا إلى جانب استكمال كافة المشروعات التى توقفت نظرا لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة.

مياه الفيوم : تطهير وغسيل وتعقيم بيارات وخزانات طرد محطات تنقية الشرب

 

مياه الفيوم : زيارات ميدانية لمتابعة أداء المحطات

 

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