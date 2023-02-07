شروط التقدم للمسابقة البحثية لطلاب الجامعات عن مكافحة الفساد بجامعة عين شمس

كشفت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن فتح باب التقدم لطلاب جامعة عين شمس للمشاركة في المسابقة البحثية التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.

وأعلنت جامعة عين شمس، ان المسابقة تأتي في إطار الخطة التنفيذية للمبادرة العالمية لمكافحة الفساد في مجال التعليم وتمكين الشباب جريس.

ودعت جامعة عين شمس، أبناءها من الطلاب إلى الاشتراك في المسابقة البحثية التي تنظمها وزارة التعليم العالي بين الجامعات المشاركة في مبادرة جريس.

وتهدف المسابقة البحثية إلى بناء جيل من الشباب قادر على حل المشكلات المتعلقة بالفساد وأسبابه وطرقه في شتى المجالات، وإعداد سياسات وتوصيات مبتكرة تساعد صانعي القرار في القضاء على الفساد ومواجهته.

وأوضحت جامعة عين شمس شروط مسابقة التعليم العالي وعلى الطلاب الراغبين في المشاركة الأخذ بالإرشادات العامة التالية كشرط للتقدم للمسابقة:

1. أن يكون المتقدمون للمسابقة من طلاب الجامعة.

2. يتم الإشتراك في هيئة فرق من الطلاب من تخصصات مختلفة، بحد أقصى خمسة طلاب في كل فريق،سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

3. يتقدم كل فريق ببحث لا يتجاوز ثماني صفحات.

4. يقدم كل فريق ملخص سياسات يطرح حلولا مبتكرة للتعامل مع ظاهرة الفساد بأشكاله المختلفة، ويحدد كل فريق القضية التي يتناولها في ضوء قراءته وتحليله للوثائق اللازمة ومن أهمها: الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد بنسخها الثلاث للفترات من: (٢٠١٤-۲۰۱۸م)، (۲۰۱۹- ۲۰۲۲م)، (۲۰۲۳-۲۰۳۰م)، ورؤية مصر ٢٠٣٠، وتقرير التنمية البشرية المصري ٢٠٢١، وغيره من الدراسات ذات الصلة.

5. يختار كل فريق صانع القرار الذي يوجه إليه ملخص السياسات، كما يختار الموضوع الذي يدور حوله

ملخص السياسات (التعليم قبل الجامعي، التعليم العالي، القطاع الصحي، الجهاز الإداري للدولة، الخدمات العامة وغيرها ).

6. يتكون ملخص السياسات من:

أ. المكونات الأساسية: (العنوان – ملخص تنفيذي – مقدمة – تحليل الموقف – تصميم البدائل التوصيات-خاتمة- المراجع والهوامش)

ب. المكونات المكملة (بشرط أن تضيف): (إطارات شارحة أو ملخصة- حالات تطبيقية- جداول- أشكال-صور توضيحية).

ج. المكونات الشكلية:( الترويسة Header)- معد الورقة (الاسم/ الوظيفة)- الشكر والتقدير – تفصيلات الإصدار( الجهات المنظمة، المبادرة التي يأتي في إطارها الملخص).

د. يرفق عرض تقديمي مفصل، وفيديو تعليمي شارح لكل مكون من مكونات ملخص السياسات المشار إليها.

7. ترشح الجامعة بحثين من الأبحاث المقدمة، لخوض التصفيات مع الأبحاث المقدمة من الجامعات الأخرى المشاركة في المبادرة.

8. تتوجه الفرق الراغبة في المشاركة إلى إدارة رعاية الشباب بالجامعة للتسجيل في الفترة من (5 يناير إلى ٩ من فبراير ۲۰۲۳).

والجدير بالذكر استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، السيدة جولتشيخرة ريخسييفا رئيس جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية الاوزباكستانية، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية الدكتور نادر عبد الله يوف رئيس والوفد المرافق لهم وذلك للنقاش حول تعزيز التعاون المشترك بين جامعة عين شمس وجامعة طشقند في مختلف المجالات البحثية والتعليمية.

حضر اللقاء الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، ود. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، ا.د شيرويت الأحمدى مدير إدارة الوافدين، ود. ريم الكباريتي المدير التنفيذي لإدارة روابط الخريجين بالجامعة.



وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمود المتيني، على سعادته باستقبال الوفد الكريم وقدم سيادته نبذة مختصرة عن تاريخ جامعة عين شمس وكيف انها تمتد إلى اكثر من ٢٧٠٠ عام " جامعة اون" وجذورها التاريخيه كثالث اقدم جامعة حكومية بعد جامعتي القاهرة والاسكندريه واضاف سيادته ان كليات الطب والهندسة والالسن من اقدم الكليات في جامعة عين شمس.

كما أشار الى تطور جامعة عين شمس وتحولها الى احدى جامعات الجيل الرابع من حيث التحول الرقمي وكيف تحولت الى جامعه خضراء بالإضافة إلى انشاء مركز الابتكار وريادة الأعمال والذي يعتبر نواة للمستقبل .

كما استعرض ان الجامعة تضم حوالي200 الف طالب في المرحلة الجامعية الاولي ، 25 الف طالب مرحلة الماجستير والدكتوراه .



واضاف انه تم ادخال بعض القطاعات و المراكز مثل مركز الاستدامة، التعاون الدول وهو المنوط بالتعاون علي المستوي المحلي والدولي الطلاب الوافدين ، الاساتذة الزائرين والاساتذة المصريين بالخارج ، كما اشار الي رابطة خريجي جامعة عين شمس

وعن تصنيف الجامعة اوضح سيادته ان جامعة عين شمس تنافس بشدة علي المراكز المتقدمة عالميا وخاصة في مجال القطاع الطبي.

ومن جانبها، اكدت رئيس جامعة طشقند ، ان جامعة عين شمس تعد من أشهر الجامعات في العالم العربي وهي مهد التعليم المصري لتخريجها العلماء والأدباء، معربًة عن تقديرها لإسهامات الجامعة وخريجيها في المجتمع الدولي.