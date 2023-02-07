عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شروط التقدم للمسابقة البحثية لطلاب الجامعات عن مكافحة الفساد بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

كشفت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن فتح باب التقدم لطلاب جامعة عين شمس للمشاركة في المسابقة البحثية التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.

txt

تعرف علي أبرز أهداف مركز التدريب والتطوير بـ جامعة عين شمس

txt

اليوم.. آخر موعد لغلق باب الالتماس بكلية الآداب جامعة عين شمس

وأعلنت جامعة عين شمس، ان المسابقة تأتي في إطار الخطة التنفيذية للمبادرة العالمية لمكافحة الفساد في مجال التعليم وتمكين الشباب جريس.

ودعت جامعة عين شمس، أبناءها من الطلاب إلى الاشتراك في المسابقة البحثية التي تنظمها وزارة التعليم العالي بين الجامعات المشاركة في مبادرة جريس.

وتهدف المسابقة البحثية إلى بناء جيل من الشباب قادر على حل المشكلات المتعلقة بالفساد وأسبابه وطرقه في شتى المجالات، وإعداد سياسات وتوصيات مبتكرة  تساعد صانعي القرار في القضاء على الفساد ومواجهته.

وأوضحت جامعة عين شمس شروط مسابقة التعليم العالي وعلى الطلاب الراغبين في المشاركة الأخذ بالإرشادات العامة التالية كشرط للتقدم للمسابقة:

1. أن يكون المتقدمون للمسابقة من طلاب الجامعة.

2. يتم الإشتراك في هيئة فرق من الطلاب من تخصصات مختلفة، بحد أقصى خمسة طلاب في كل فريق،سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

3. يتقدم كل فريق ببحث لا يتجاوز ثماني صفحات.

4. يقدم كل فريق ملخص سياسات يطرح حلولا مبتكرة للتعامل مع ظاهرة الفساد بأشكاله المختلفة، ويحدد كل فريق القضية التي يتناولها في ضوء قراءته وتحليله للوثائق اللازمة ومن أهمها: الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد بنسخها الثلاث للفترات من: (٢٠١٤-۲۰۱۸م)، (۲۰۱۹- ۲۰۲۲م)، (۲۰۲۳-۲۰۳۰م)، ورؤية مصر ٢٠٣٠، وتقرير التنمية البشرية المصري ٢٠٢١، وغيره من الدراسات ذات الصلة.

5. يختار كل فريق صانع القرار الذي يوجه إليه ملخص السياسات، كما يختار الموضوع الذي يدور حوله

ملخص السياسات (التعليم قبل الجامعي، التعليم العالي، القطاع الصحي، الجهاز الإداري للدولة، الخدمات العامة وغيرها ).

6. يتكون ملخص السياسات من:

أ. المكونات الأساسية: (العنوان – ملخص تنفيذي – مقدمة – تحليل الموقف – تصميم البدائل التوصيات-خاتمة- المراجع والهوامش)

ب. المكونات المكملة (بشرط أن تضيف): (إطارات شارحة أو ملخصة- حالات تطبيقية- جداول- أشكال-صور توضيحية).

ج. المكونات الشكلية:( الترويسة Header)- معد الورقة (الاسم/ الوظيفة)- الشكر والتقدير – تفصيلات الإصدار( الجهات المنظمة، المبادرة التي يأتي في إطارها الملخص).
د. يرفق عرض تقديمي مفصل، وفيديو تعليمي شارح لكل مكون من مكونات ملخص السياسات المشار إليها.

7. ترشح الجامعة بحثين من الأبحاث المقدمة، لخوض التصفيات مع الأبحاث المقدمة من الجامعات الأخرى المشاركة في المبادرة.

8. تتوجه الفرق الراغبة في المشاركة إلى إدارة رعاية الشباب بالجامعة للتسجيل في الفترة من (5 يناير إلى ٩ من فبراير ۲۰۲۳).

والجدير بالذكر استقبل  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، السيدة جولتشيخرة ريخسييفا  رئيس جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية الاوزباكستانية، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية الدكتور نادر عبد الله يوف رئيس والوفد المرافق لهم وذلك للنقاش حول تعزيز التعاون المشترك بين جامعة عين شمس وجامعة طشقند في مختلف المجالات البحثية والتعليمية.

حضر اللقاء الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،  ود. غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة،  ود. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي،  ا.د شيرويت الأحمدى مدير إدارة الوافدين،  ود. ريم الكباريتي المدير التنفيذي لإدارة روابط الخريجين بالجامعة.


وخلال اللقاء، أكد الدكتور  محمود المتيني، على سعادته باستقبال الوفد الكريم وقدم سيادته نبذة مختصرة عن تاريخ جامعة عين شمس وكيف انها تمتد إلى اكثر من ٢٧٠٠ عام " جامعة اون" وجذورها التاريخيه كثالث اقدم جامعة حكومية بعد جامعتي القاهرة والاسكندريه واضاف سيادته ان كليات الطب والهندسة والالسن من اقدم الكليات في جامعة عين شمس.

كما أشار الى تطور جامعة عين شمس وتحولها الى احدى جامعات الجيل الرابع من حيث التحول الرقمي وكيف تحولت الى جامعه خضراء بالإضافة إلى انشاء مركز  الابتكار وريادة الأعمال والذي يعتبر نواة للمستقبل .

كما استعرض ان الجامعة تضم حوالي200 الف طالب في المرحلة الجامعية الاولي ، 25 الف طالب مرحلة الماجستير والدكتوراه .


واضاف انه تم ادخال بعض القطاعات و المراكز مثل مركز الاستدامة، التعاون الدول وهو المنوط بالتعاون علي المستوي المحلي والدولي الطلاب الوافدين ، الاساتذة الزائرين والاساتذة المصريين بالخارج ، كما اشار الي رابطة خريجي جامعة عين شمس

وعن تصنيف الجامعة اوضح سيادته ان جامعة عين شمس تنافس بشدة علي المراكز المتقدمة عالميا وخاصة في مجال القطاع الطبي.

ومن جانبها، اكدت رئيس جامعة طشقند ، ان جامعة عين شمس تعد من أشهر الجامعات في العالم العربي وهي مهد التعليم المصري لتخريجها العلماء والأدباء، معربًة عن تقديرها لإسهامات الجامعة وخريجيها في المجتمع الدولي.

جامعة عين شمس هيئة الرقابة الإدارية المسابقة البحثية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلاب جامعة عين شمس جريس Jobs Education الدكتور محمود المتيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ من أمير مرتضي منصور عقب هزيمة الزمالك بثلاثية من فاركو

تعليق مثير من خالد الغندور على خسارة الزمالك بثلاثية أمام فاركو

صدمة للزمالك وانتصار للأهلي.. قرار حاسم بشأن عودة محمود كهربا

مرتضى منصور يدرس الانسحاب من الدوري بعد هزيمة الزمالك أمام فاركو

رسميًا.. مصر تسجل درجة حرارة تحت الصفر لأول مرة في شتاء 2023

بتفرج على أفلام إباحية..جارتي جديدة ومقدرتش أقاوم..اعترافات طالب متهم بهتك عرض سكرتيرة

تعليق مثير من إبراهيم سعيد علي خسارة الزمالك أمام فاركو

فلوس سلامة فراويلة..تعليق مثير من ياسمين الخطيب علي خسارة الزمالك أمام فاركو

موضوعات متعلقة

خبير تعليم يكشف أسباب انتشار ظاهرة العنف الأسري وطرق مواجهتها

خبير تعليم يعلق على مطالبات تدريس العنف الأسري بمادة نجاح ورسوب

خبير تعليم: إضافة مقررات جديدة بالمرحلة الابتدائية يزيد العبء المعرفي على التلاميذ

تعرف على أخر موعد للتقديم بمنح أمريكية للباحثين عبر مركز التميز بعين شمس

ترشيحاتنا

هل يجوز المسح على الكُم والطاقية بسبب البرد الشديد؟ اعرف آراء الفقهاء

زلزال جديد بقوة 5.3 ريختر في سوريا.. وارتفاع الضحايا بها وبتركيا لـ3027 قتيلًا

فرق الإنقاذ من الزلزال في تركيا تمشط حطام مستشفى الإسكندرونة

طلب عاجل من الزمالك عقب الهزيمة من فاركو بالدوري .. تفاصيل

10 مسلحين اقتحموا منزلي بالقوة.. علا غانم تروي تفاصيل مروعة

بلينكين: سنقدم لتركيا كل ما تحتاجه وليس عليهم سوى إبلاغنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزالة ورم سرطاني.. تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين غيث بعد رسالتها المؤثرة

سيدة تضع مولودها تحت الأنقاض في سوريا.. وهذا مصير الأم والأب؟

بدرجات حرارة وكرات فولاذية.. العلماء يبتكرون جليد بشكل غريب.. تفاصيل

الإسكندرية أتبهدلت.. هبوط أرضي وتصدعات بالكورنيش وتخوفات من توابع تسونامي

فيديو

الطقس السيئ مستمر حتى هذا الموعد.. تحذير عاجل من الأرصاد.. شاهد

إجهاد عضلي.. هل تمنع الإصابة كهربا من المشاركة أمام ريالد مدريد/ فيديو جراف

نور اللبنانية في حوار خاص مع صدى البلد: أنا مع عمليات التجميل.. واتخضيت لما شوفت اسمي على شاشة السينما

زلزال جديد يضرب تركيا .. ارتفاع حصيلة الضحايا | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ