اليوم.. آخر موعد لغلق باب الالتماس بكلية الآداب جامعة عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عن آخر موعد لغلق باب الالتماسات علي امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكدت كلية الآداب عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه تم فتح باب الالتماس من يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير حتي الاثنين الموافق 6 فبراير.

وناشد إدارة كلية الآداب جميع الطلاب بمراجعة صفحاتهم الشخصية على نظام جامعة عين شمس الإلكتروني UMS لمعرفة نتائجهم للفصل الدراسى الأول ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ .

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس أن نتائج كلية الآداب ظهرت الآن عبر نظام الـ UMS.

‏https://ums.asu.edu.eg/



أوضحت كلية الآداب جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية أن الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية لم يتمكنوا من معرفة النتائج.

وكان قد استضافت كلية العلوم جامعة عين شمس مجموعة من أطفال جامعة الطفل (80 طفلا)، بدأ اليوم بترحيب الدكتور محمد رجاء السطوحي عميد كلية العلوم و الدكتورة ايمان عبد العظيم وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب بالأطفال، وذلك تحت إشراف وتنسيق الدكتورة نهى الرافعي ‏نائب مدير إدارة المنح والمشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس و الدكتور إسلام عدلي، ‏مدرس علم الحشرات ومنسق كلية العلوم.

وألقي الدكتور إسلام عدلي محاضرة تعريفية بجميع أقسام الكلية ثم قام الطلبة بزيارة مختلف اقسام الكلية للتعرف علي العلوم المختلفة بالكلية فقد بدأت جولة الأطفال بمحاضرة تعريفية أيضا لقسم الرياضيات وألقتها د. مني طارق المعيدة بالقسم.

ثم زار الطلاب معامل قسم الكيمياء حيث عرض الدكتور نور أحمد بعض التجارب الكيميائية الهامة.