تعرف على أخر موعد للتقديم بمنح أمريكية للباحثين عبر مركز التميز بعين شمس

يقوم مركز التميز في الطاقة بمصر والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومن خلال برنامج البحوث والتبادل المعرفي وهو أحد برامج المركز الذي يتم تنفيذه من قبل جامعة ولاية أريزونا الأمريكية والواقع داخل جامعة عين شمس بكلية الهندسة وبالشراكة مع جامعات عين شمس والمنصورة وأسوان، بتلقي البحوث التطبيقية المبتكرة والتي تلبي احتياجات قطاع الطاقة في مصر، حيث تقدم البحوث المقترحة حتي موعدها النهائي وهو 10 فبراير.

يسعى المركز إلى إيجاد بحوث تطبيقية تركز على المجالات المتعلقة بالطاقة، والتي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد في قطاع الطاقة والصناعة والمرافق والقوى العاملة في مصر، من خلال تطوير مناهج متعددة متخصصة لإيجاد حلول مبتكرة في هذا المجال.

على أن يشارك في جميع هذه البحوث عضو هيئة تدريس من أحد الجامعات المصرية المذكورة أعلاه بالإضافة إلي الطلاب المشاركين بالبحوث وعضو هيئة تدريس من جامعة ولاية أريزونا الأمريكية مع وجود شراكة لتوجيه الأبحاث المقدمة من صناع الطاقة كالشركات الداعمة والحكومة والمجتمع المدني لدعم البحث المقدم وتطبيقاته.

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يجب أن تغطي المشاريع البحثية أحد الأهداف الرئيسية التي تم إبرازها في خارطة الطريق الوطنية للطاقة في مصر وذلك لتحقيق أهدافها المناخية لعام 2035 ، وهي كالتالي:

- المناخ ، الطاقة ، الترابط البيئي ، الطاقة المستدامة

- السيارات الكهربائية

- كفاءة الطاقة والتشغيل الآلي للطاقة

- الطاقة المتجددة

- نظام الطاقة

- سياسة الطاقة واللوائح والتحول الطاقي

- العلاقة بين الطاقة والمياه

لمزيد من المعلومات ندعوكم لتصفح موقعنا الالكتروني: https://coe.engineering.asu.edu

وكان قد أقامت كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في مركز الإبصار الإلكتروني دورة تدريبية لطلاب الثلاث مراحل بمعاهد منطقة القاهرة الأزهرية الأكفاء وضعاف البصر للتدريب على استخدامات الكمبيوتر في المجال التعليمى ،وذلك بمعامل المركز، تحت إشراف الدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد كلية الآداب ، والدكتورة نادية حشيش مديرة مركز الإبصار الإلكتروني .

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية ذوى الهمم ودعمهم في كل المجالات .

واضحت كلية الاداب في بيانا لها اليوم ان الدورة استمرت لمدة ثلاثة أيام ، انتهت يوم الخميس الموافق ٢ فبراير ٢٠٢٣ ، وتعرف من خلالها الطلاب الذين بلغ عددهم ٣٠ طالب على الجانب النظرى والعملي لماهية الكمبيوتر ومكوناته واستخداماته، كما تم التدريب على استخدام البرنامج الناطق كأداة من أدوات التكنولوجيا المساعدة على زيادة التحصيل الدراسي بدون معوقات ، بالإضافة الى التعريف بأساسيات الكتابة ومكونات لوحة المفاتيح ، والتعامل مع المواد التعليمية بالكتابة والاستماع.