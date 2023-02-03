الأحد.. مركز التوظيف بجامعة عين شمس يطلق دورة تدريبية لطلبة وخريجي الصيدلة

يطلق مركز التوظيف بجامعة عين شمس، بالشراكة مع شركة بارك فيل للأدوية (Parkville Pharmaceuticals ) وهي شركة رائدة في مجال صناعة الأدوية ، دورة تدريبية يتم تنظيمها افتراضياً (أونلاين) لطلبة وخريجي كلية الصيدلة وذلك خلال الفترة من 5 - 8 فبراير 2023.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالعزيز، مدير مركز التوظيف أن الجلسات التدريبية ستتضمن عدة موضوعات هى:



1. مبادئ التسويق الدوائي في مجال شركات الأدوية العالمية.

2. التخطيط الفعال لإدارة الموارد البشرية في مجال شركات الأدوية.

3. التسويق الإلكتروني والتعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية.



4. التعريف بالأدوية المتاحة بدون وصف طبي (OTC) وكيفية تداولها واتاحتها وتوضيح فوائد ومخاطر الدواء.



تأتي هذه الدورات كجزء من أنشطة المركز التى ينظمها للطلاب والخريجين من أبناء الجامعة من خلال برنامج التعلم عبر التجربة من أجل ربط الطلاب والخريجين بسوق العمل بشكل احترافي.

وعلى الطلبة والخريجين المهتمين بحضور الدورة سرعة التسجيل من خلال الرابط التالي:

‏ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIRf9ayAFsahdq0lBiSe7BEjC2ndErWGIAeMaivx6TR7EP3Q/viewform

والجدير بالذكر أقامت كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في مركز الإبصار الإلكتروني دورة تدريبية لطلاب الثلاث مراحل بمعاهد منطقة القاهرة الأزهرية الأكفاء وضعاف البصر للتدريب على استخدامات الكمبيوتر في المجال التعليمى ،وذلك بمعامل المركز، تحت إشراف الدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد كلية الآداب ، والدكتورة نادية حشيش مديرة مركز الإبصار الإلكتروني .

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية ذوى الهمم ودعمهم في كل المجالات .



واضحت كلية الاداب في بيانا لها اليوم ان الدورة استمرت لمدة ثلاثة أيام ، انتهت يوم الخميس الموافق ٢ فبراير ٢٠٢٣ ، وتعرف من خلالها الطلاب الذين بلغ عددهم ٣٠ طالب على الجانب النظرى والعملي لماهية الكمبيوتر ومكوناته واستخداماته، كما تم التدريب على استخدام البرنامج الناطق كأداة من أدوات التكنولوجيا المساعدة على زيادة التحصيل الدراسي بدون معوقات ، بالإضافة الى التعريف بأساسيات الكتابة ومكونات لوحة المفاتيح ، والتعامل مع المواد التعليمية بالكتابة والاستماع.