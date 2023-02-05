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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدًا.. آخر موعد لغلق الالتماسات على نتائج الترم الأول بزراعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الزراعة جامعة عين شمس عن فتح باب الالتماسات على امتحانات الفصل الدراسي الأول.
 

وأكدت كلية الزراعة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه سوف يتم فتح باب الالتماس حتي الاثنين الموافق 6 فبراير.

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أوضحت كلية الآداب جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية أن الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية لن يتمكنوا من معرفة النتائج.

وقال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب إنه سيتم غلق باب الالتماسات والتي سوف تستمر حتى يوم الإثنين القادم الموافق 6 فبراير .
وناشد الحريري جميع الطلاب بمراجعة صفحاتهم الشخصية على نظام جامعة عين شمس الإلكتروني UMS لمعرفة نتائجهم للفصل الدراسى الأول ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ .

وأكد هشام الحريري لـ صدى البلد أن الامحانات تم تصحيحها إلكترونيا، منوها بأن امتحانات الفصل الدراسي الأول انتهت بشكل طبيعي دون أي معوقات .

وكان قد انتهت ، فعاليات المرحلة قبل النهائية من منافسة الإبداع في التكنولوجيا الحيوية في دورتها الثانية ٢٠٢٣ ، التي نظمتها جامعة عين شمس بالتعاون مع إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة  ،بحضور الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، اللواء طبيب بيطري أحمد محمد الشاذلي مدير إداره الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة، العميد طبيب بيطري محمد ابراهيم شندي قائد المستشفى البيطري للعلاج والتحاليل المعملية بالقوات المسلحة، الدكتور أيمن دياب عميد كليه التكنولوجيا الحيوية بجامعه اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، و الدكتور عبد الباري برنس رئيس المنافسة وأستاذ التكنولوجيا الحيوية بجامعه القاهرة.

تعد المسابقة نافذة للطلاب والخريجين من كافة الكليات العلمية والطبية لعرض حلول علمية للمشكلات البحثية المختلفة.

بدأت فعاليات المنافسة بكلمة الدكتور محمد ايمن صالح التي رحب خلالها و الضيوف والطلاب والباحثين من الجامعات المصرية المختلفة ، ثم أكد سيادته علي ضرورة التعاون بين مؤسسات الدولة المصرية ممثلة في الجامعات المصرية والقوات المسلحة المصرية.

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