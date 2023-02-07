أخبار الحوادث .. الانتهاء من قضايا الأحوال الشخصية .. إعدام قتلة شيخ العرب بالفيوم

نشر قسم الحوادث، عددا من الأخبار والتقارير المهمة ، خلال الساعات الماضية والتي جاءت كالتالى

وزير العدل: قضايا الأحوال الشخصية "خلصت"

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن مصر حققت شوط كبير في طريقها لتحقيق العدالة الناجزة، موجها الشكر للقضاة الذين يبذلون جهدا كبيرا في إنجاز الدعاوى والقضايا.

وأضاف وزير العدل خلال افتتاح مجمع محاكم ونيابات حلوان بعد تطويره ، أن هناك خطة نسعى اليها فيما يتعلق بالعدالة الناجزة تستهدف إنجاز القضية خلال عام فقط، بحيث لا يتجاوز الفصل فيها عاما اخر .

وتابع المستشار عمر مروان، قائلا: "دعاوى الأحوال الشخصية فى المحاكم الابتدائية.. تقريبا كل اللى قبل 2021 تم إنجازها ولم يتبق سوى 16 قضية فقط على مستوى مصر كلها، هذا ما يتعلق بالدعاوى المرفوعة قبل 2021".

وأضاف: " أما ما يتعلق بالدعاوى الأخرى "غير الشخصية" المرفوعة قبل 2020 تم انجاز معظمها ولم يتبق سوى 2354 قضية في المحاكم".

وكشف وزير العدل عن التعاون مع وزارة الاتصالات لميكنة جميع المحاكم، بحيث يكون التعامل آليا، لتتواكب مع التطور التكنولوجي الذى يشهده العالم، مشيرا الى انه تم الربط بين محكمة النقض والمحكمة الاقتصادية ، بحيث يتمكن القضاة من الاطلاع على ملفات القضايا فورا .

الإعدام شنقا لـ قتلة شيخ العرب وابنته في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم أمن الدولة العليا دائرة الإرهاب،برئاسة المستشار ياسر محرم درويش ، وعضوية المستشارين مجدى هريدى وبيشوي جميل وحضور أ. أحمد زغلول مدير نيابة طامية وأمانة سر مرقص نبيل، بالاعدام شنقا على قتلة شيخ العرب ونجلته بعزبة الأصفر التابعة لمركز طامية بالفيوم.

وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتى الديار المصرية ، وورد رأى فضيلة المفتى بالموافقة على إعدام المتهمين

مشاهد مؤثرة من جنازة عائلة الشرقية بعد حريق منزلهم

مشاهد إنسانية صعبة شهدتها مدينة الإبراهيمية التابعة لمحافظة الشرقية، أثناء استقبال جثامين 5 أفراد من أسرة واحدة لصلاة الجنازة عليهم وتشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير.

حيث استقبل الأهالي الجثامين بالدموع والحزن الشديد، وسط عويل وصراخ أهالي الأسرة التي لقيت مصرعها بعد نشوب حريق في شقتهم.

كما سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي مدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية عقب ورود أنباء تفيد مصرع أب وزوجته وأبنائه الثلاثة في حريق نشب بمنزلهم بمنطقة الشرابية بمحافظة القاهرة.

وشيع الأهالي الجثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر الأسرة بمدينة الإبراهيمية، بعد أداء صلاة الجنازة عليهم بمسجد حفيظ بمدينة الإبراهيمية.

واكد الأهالي ان المتوفين هم مرتجى محمود منيع، 45 عامًا وزوجته وأطفالهم الثلاثة البالغين من العمر عام و7 أعوام و11 عامًا، وتم نقل الجثامين الخمسة إلى أحد المستشفيات القريبة، وتم تحرير محضر بالواقعة.