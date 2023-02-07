غدًا.. مركز التوظيف بجامعة عين شمس يختتم الدورة التدريبية لطلبة وخريجي الصيدلة

يختتم مركز التوظيف بجامعة عين شمس، دورة تدريبية يتم تنظيمها افتراضياً (أونلاين) لطلبة وخريجي كلية الصيدلة، غدا الأربعاء 8 فبراير 2023.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالعزيز، مدير مركز التوظيف أن الجلسات التدريبية ستتضمن عدة موضوعات هي:

1. مبادئ التسويق الدوائي في مجال شركات الأدوية العالمية.

2. التخطيط الفعال لإدارة الموارد البشرية في مجال شركات الأدوية.

3. التسويق الإلكتروني والتعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية.

4. التعريف بالأدوية المتاحة بدون وصف طبي (OTC) وكيفية تداولها واتاحتها وتوضيح فوائد ومخاطر الدواء.

تأتي هذه الدورات كجزء من أنشطة المركز التى ينظمها للطلاب والخريجين من أبناء الجامعة من خلال برنامج التعلم عبر التجربة من أجل ربط الطلاب والخريجين بسوق العمل بشكل احترافي.

وعلى الطلبة والخريجين المهتمين بحضور الدورة سرعة التسجيل من خلال الرابط التالي:

‏ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIRf9ayAFsahdq0lBiSe7BEjC2ndErWGIAeMaivx6TR7EP3Q/viewform

والجدير بالذكر استضافت كلية العلوم جامعة عين شمس مجموعة من أطفال جامعة الطفل (80 طفلا)، بدأ اليوم بترحيب الدكتور محمد رجاء السطوحي عميد كلية العلوم و الدكتورة ايمان عبد العظيم وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب بالأطفال، وذلك تحت إشراف وتنسيق الدكتورة نهى الرافعي ‏نائب مدير إدارة المنح والمشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس و الدكتور إسلام عدلي، ‏مدرس علم الحشرات ومنسق كلية العلوم.

حيث ألقي الدكتور إسلام عدلي محاضرة تعريفية بجميع أقسام الكلية ثم قام الطلبة بزيارة مختلف اقسام الكلية للتعرف علي العلوم المختلفة بالكلية فقد بدأت جولة الأطفال بمحاضرة تعريفية أيضا لقسم الرياضيات وألقتها الدكتورة مني طارق المعيدة بالقسم.

ثم زار الطلاب معامل قسم الكيمياء حيث عرض الدكتور نور أحمد بعض التجارب الكيميائية الهامة.

قام الطلاب بعد ذلك بزيارة قسم علم الحيوان ومتحف قسم علم الحيوان حيث شرحت د. أسماء علي المدرس بالقسم شرحاً وافياً لمتحف قسم علم الحيوان و ما يتضمنه من كائنات وانهى الأطفال برنامج جولتهم بمتحف قسم علم الحشرات والذي يعد من أهم متاحف علم الحشرات في الجامعات المصرية وقد قام كلا من الدكتور اسلام عدلي المدرس بالقسم و الدكتور عبدالله سامر المعيد بالقسم بشرح متحف علم الحشرات.

وتعلم الطلاب معلومات هامه عن الحشرات وأهميتها الطبية وكيفية تصبير العينات الحشرية التي تستخدم في العملية التعليمية لطلاب أقسام علم الحشرات بالجامعات المصرية كما شارك الطلاب في نقاش مع مجموعة من باحثين علم الحشرات حول الأهمية الطبية والاقتصادية للحشرات النافعة كنحل العسل وأخري من الحشرات المهمة.