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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بثمن هاتف محمول .. أرخص سكوتر كهربائي في مصر |صور

ارخص سكوتر كهربائي
ارخص سكوتر كهربائي في مصر

استطاعت الدراجات النارية والكهربائية وفئة الـ"سكوتر"، أن تحتل مكانة كبيرة داخل الأسواق العالمية والمصرية، نسبة إلى الاعتمادية، بالاضافة إلى توفير الكثير من الوقت والجهد في انجاز الكثير من الاعمال، إلى جانب قدراتهم المميزة في التغلب على مشكلات الاازدحام المروري.

وتلعب الدراجات الكهربائية دورًا كبير في الحفاظ على البيئة مقارنة بالدراجات التي تعمل بالوقود التقليدي، بالاضافة إلى توفير الكثير من النفقات الخاصة بالصيانة، نسبة إلى قلة الاعطال.

ارخص سكوتر كهربائي في مصر 

ويحتوي السوق المصري على العديد من الدراجات فئة "سكوتر"، ومنها النسخة YADEA الانيقة والتي تقدم من قبل الصانع الصيني، حيث تعتمد تلك النسخة على تكنولوجيا العمل بالطاقة الكهربائية الحديثة.

ارخص سكوتر كهربائي في مصر 

وجاءت الدراجة بتصميم عملي يتسم بالانسيابية، مع مصابيح أمامية حادة المظهر ذات اطلالة ثنائية، بالاضافة إلى عواكس ضوئية خلفية، واشارات جانبية، مع مصابح STOP خلفي للتوقف، ومرايات جانبية يدوية التحكم، إلى جانب حامل خلفي.

ارخص سكوتر كهربائي في مصر 

وتضم الدراجة جنط باللون الاسود من تصميم هندسي مميز، بينما تقدم عبر 3 فئات الاول 1200 وات والثاني 2000 والثالث 3000 وات، بالاضافة إلى امكانية الشحن من 7 إلى 8 ساعات، مع مدة سير تقدر بـ 60 كيلومتر، بنما تتراوح السرعة القصوى بين 45 كيلومتر/ساعة حتى 60 كيلومتر/ساعة بحسب الفئة المستخدمة.

 

الاسعار داخل السوق المصري 

 

الفئة الاولى بسعر 25 الف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 28 الف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 35 الف جنيه. 

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