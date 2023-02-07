أصغر حرامي.. فأر يسرق الألماس بمهارة في الهند

رغم إجراءات الأمان المشددة داخل مجلات المجوهرات، نشرت الشرطة الهندية مقطع فيديو صادم للص صغير يتخطى كل تلك الإجراءات لسرقة عقد من الألماس.

انتشر مقطع فيديو صادم على تويتر بعدما نشره ضابط في الشرطة الهندية يدعى راجيش هينجانكار، حيث يمكن رؤية فأر صغير يزحف داخل محل المجوهرات لسرقة قلادة من الألماس.

والمثير للدهشة أن الفأر وقف يتأمل الجوهرة باهظة الثمن لبعض الوقت، ثم اندفع بعيدًا عن الكاميرا، وهو يمسك بها في فمه.

وكتب الضابط في التغريدة: "الآن لمن سيأخذ هذا الجرذ قلادة الألماس؟"، مما دفع المستخدمين للسخرية من أن زوجة الفأر هي من طلبت ذلك.

سوابق الفئران

من المعروف أن الفئران تتسبب في العديد من المشاكل بسبب سرقة الأشياء وإخفائها داخل جحورها، وظهر ذلك في العديد من مقاطع الفيديو المتداولة يوميًا على الإنترنت.

فقد انتشر مؤخرًا مقطع فيديو لـ فأر يقضم قطعة من الكعكة بكل استمتاع خلال اجتماع رسمي.

حيث أظهر المقطع بعض المسئولين وهم يجرون محادثة جادة في اجتماع قبل أن ينتقل تركيز الكاميرا إلى فأر يأكل بمرح على قطعة من الكعكة.