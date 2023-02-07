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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صاحب تاريخ.. ماذا قال أنشيلوتي عن الأهلي| فيديو جراف

أنشيلوتي
أنشيلوتي

أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي ، المدير الفني لفريق ريال مدريد ، بتاريخ النادي الأهلي “العريق” قبل المواجهة المرتقبة، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

 

يمتلك خبرة.. أنشيلوتي: الأهلي صاحب تاريخ عظيم وهدفه التتويج بمونديال الأندية

 

صاحب تاريخ

 

وقال كارلو أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "الأهلي  صاحب تاريخ عظيم، وفاز بالعديد من الألقاب، ويمتلك خبرة في هذه البطولة ولديه تنظيم جيد مع لاعبين سريعين، كما لديه نفس رغبتنا وهي التتويج بكأس العالم للأندية، لذا نحن تحترمهم".

وأضاف أنشيلوتي: "سيكون الملعب ممتلئًا بالكثير من مشجعي النادي الأهلي ولكن أيضا سيكون هناك مشجعين لنا، أعتقد أنهم سيستمتعون بمباراة جيدة".

ولمتابعة المزيد حول تصريحات أنشيلوتي عن لقاء الأهلي وريال مدريد .. تابع الفيديو جراف التالي

أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الأهلى بطولة كاس العالم للاندية المؤتمر الصحفي للمباراة

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