صاحب تاريخ.. ماذا قال أنشيلوتي عن الأهلي| فيديو جراف

أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي ، المدير الفني لفريق ريال مدريد ، بتاريخ النادي الأهلي “العريق” قبل المواجهة المرتقبة، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

صاحب تاريخ

وقال كارلو أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "الأهلي صاحب تاريخ عظيم، وفاز بالعديد من الألقاب، ويمتلك خبرة في هذه البطولة ولديه تنظيم جيد مع لاعبين سريعين، كما لديه نفس رغبتنا وهي التتويج بكأس العالم للأندية، لذا نحن تحترمهم".

وأضاف أنشيلوتي: "سيكون الملعب ممتلئًا بالكثير من مشجعي النادي الأهلي ولكن أيضا سيكون هناك مشجعين لنا، أعتقد أنهم سيستمتعون بمباراة جيدة".

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