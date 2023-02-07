%38.5 انخفاضا بقيمة العجز في الميزان التجاري لشهر نوفمبر 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم، الثلاثاء 7 فبراير 2023، النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية نوفمبر 2022.

وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميـــزان التجــارى 2.15 مليــار دولار خـــلال شهر نوفمبر 2022، مقابل 3.50 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 38.5%.

• ومن أهم المؤشرات ما يلى:

• الصــــادرات

انخفضت قيمـة الصـــادرات بنسبـــــة 17.8%، حيـث بلغـت 3.79 مليـار دولار خـلال شهــر نوفمبر 2022، مقابــل 4.61 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها: غاز الطبيعى ومسال بنسبة 13.3%، وبترول خام بنسبة 15.6%، وأسمــدة بنسبــة 13.3%، ومنتجـــــات بتــرول بنسبة 36.8%.

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر نوفمبر 2022 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمهـا ملابس جاهزة بنسبـة 17.2%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.7%، وفواكه طازجة بنسبة 72.6%، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 143.5%.

• الــــــواردات

انخفضت قيمــة الــواردات بنسبــة 26.8%، حيـث بلغـــت 5.94 مليــار دولار خــــلال شهــر نوفمبر 2022، مقابـــل 8.11 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: بتــرول خام بنسبــة 9.6%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبـة 29.6%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 47.0%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 40.3%.

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــــــا: قمح بنسبـة 10.2%، ومنتجات بترول بنسبـة 51.2%، وغاز طبيعى بنسبة 134.2%، وأنابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب بنسبة 58.6%.