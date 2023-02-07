السجن 10سنوات لـ عامل بتهمة الاتجار في الحشيس بنجع حمادى

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمعاقبة عامل بالسجن 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار فى مخدر الحشيش بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.



صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير.



ترجع وقائع القضية، لشهر سبتمبر 2022، عندما ألقت قوة أمنية بنجع حمادى، القبض على علاء.ع.ح ٣٥ عاماً ، عامل، لحيازته مخدر حشيش و بندقية آلية.

ووجهت جهات التحقيق للمتهم، تهمة حيازة حشيش مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، واحراز سلاح نارى بدون ترخيص.

