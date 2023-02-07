وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن د. أيمن عاشور وزير العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• د.أحمد محمد كمال محمود المنشاوي رئيسًا لجامعة أسيوط.

• د.إسماعيل إسماعيل إبراهيم السيد نائبًا لرئيس جامعة كفر الشيخ لشئون الدراسات العليا والبحوث.

• د.غادة فاروق حسن سعد نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• د.سعيد حامد عبادي محمود نائبًا لرئيس جامعة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• د.داليا منصور حامد أحمد منصور عميدًا لكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس.

• د.أشرف السيد عبدالمعبود غريب عميدًا لكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم.

• د.عبير أحمد محمد عطية عميدًا لكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية.

• د.أيمن حافظ محمد عامر عيسى عميدًا لكلية الزراعة بجامعة المنوفية.

• د.نعيم محمد فوزي محمد محمود سلامة عميدًا لكلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية.

• د.أسامة صلاح فؤاد محمد عميدًا لكلية التربية الرياضية بجامعة بنها.

• د.محمد سامح أحمد محمد عمرو عميدًا لكلية الحقوق بجامعة القاهرة.

• د.عطية محمود محمد الطنطاوي عميدًا لكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة.

• د.محمد أحمد محمد نجاتي عثمان عميدًا لكلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش.



