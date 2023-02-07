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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى و البحث العلمى

أعلن د. أيمن عاشور وزير  العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية. 

وجاءت التعيينات على النحو التالي:
• د.أحمد محمد كمال محمود المنشاوي رئيسًا لجامعة أسيوط.
• د.إسماعيل إسماعيل إبراهيم السيد نائبًا لرئيس جامعة كفر الشيخ لشئون الدراسات العليا والبحوث.
• د.غادة فاروق حسن سعد  نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• د.سعيد حامد عبادي محمود  نائبًا لرئيس جامعة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• د.داليا منصور حامد أحمد منصور عميدًا لكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس.
• د.أشرف السيد عبدالمعبود غريب عميدًا لكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم.
• د.عبير أحمد محمد عطية عميدًا لكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية.
• د.أيمن حافظ محمد عامر عيسى عميدًا لكلية الزراعة بجامعة المنوفية.
• د.نعيم محمد فوزي محمد محمود سلامة عميدًا لكلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية.
• د.أسامة صلاح فؤاد محمد عميدًا لكلية التربية الرياضية بجامعة بنها.
• د.محمد سامح أحمد محمد عمرو عميدًا لكلية الحقوق بجامعة القاهرة.
• د.عطية محمود محمد الطنطاوي عميدًا لكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة.
• د.محمد أحمد محمد نجاتي عثمان عميدًا لكلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش.

 

البحث العلمي التعليم العالي وزير التعليم Jobs Education

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