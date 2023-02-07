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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تذكرة موحدة.. شارموفرز يحيى حفلا غنائيا بـ القاهرة.. 3 مارس

شارموفرز
شارموفرز

يستعد  فريق شارموفرز لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 3 من شهر مارس القادم داخل حديقة z park بمنطقة الشيخ زايد.

وبدأ الفريق فى الترويج للحفل عن طريق صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، بنشر البوستر الدعائى للحفل، مصاحب للينك الموقع المخصص لبيع التذاكر.


 

سعر موحد لتذكرة الحفل

وأعلنت الصفحة الرسمية للفريق عن طرح تذاكر الحفل من الآن عن طريق إحدى المواقع المتخصصة فى بيع التذاكر أون لاين بفئة واحدة فقط ويبلغ ثمنها 395 جنيها.

 

شارموفرز يطرح أغنيتهم الرابعة

وكانت فريق شارموفرز قد طرح رابع أغنية من أغاني ألبومهم الجديد"كرفان"، الأسبوع الماضي بعنوان “بتثيري الجدل”، وذلك عن طريق موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

تفاصيل الألبوم

 

 وفى هذا الألبوم تقدم شارموفرز لمحبيها ومتابعيها، مجموعة متنوعة من الأغنيات، تحتوى كل أغنية على قصة مترابطة ومتواصلة. 

 

 

تفاصيل كليب بتثيري الجدل


كليب " بتثيرى الجدل" من إخراج عمر دونجا، ودارت فكرته فى إطار بسيط، عبر عن معنى كلماته، التى تتحدث عن حب وجمال اللون الأسمر، من خلال فتاة سمراء جميلة ومثيرة، بمجرد ظهورها وهى تمشى لفتت الانتباه، ونالت منها العيون. 

 

أغنية " بتثيرى الجدل " كلمات أحمد بهاء وموسيقى وتوزيع محمد العرقان - محمد الفاره- عادل محمد، ومن إنتاج فريق شارموفرز.

فريق شارموفرز z park حفل فريق شارموفرز بتثيري الجدل

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