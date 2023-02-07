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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الصحة يستعرض جهود المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار

وزير الصحة
وزير الصحة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أن المبادرة الرئاسية نجحت  بشكل كبير في حل مشكلة قوائم الانتظار وأن المشروع متميز جدا واستطاع تخفيف المعاناة على المرضى في عمليات دقيقة مثل عمليات القلب  المفتوح والأورام وتغير المفاصل والمخ والأعصاب والرمد كل هذه الأشياء لا يتحمل فيها المريض الانتظار، متابعا أن متوسط الانتظار في مصر حوالي 3 أو 4 أسابيع على حد أقصى.

 

وأوضح خالد عبد الغفار خلال تصريحات له عبر برنامج "من مصر"، تقديم الإعلامي "عمرو خليل" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل أسبوعي العمليات الجراحية في قوائم الانتظار، وفي اللقاءات الدورية دائما ما يطمئن هل هناك أي ضائقة مالية، متابعا أن بالفعل كانت هناك فترة نمر بضائقة مالية وبعض التأخر في المدفوعات لبعض الجهات المتعاقد معها، ولكن كان الرئيس  عبد الفتاح السيسي يتدخل فورا عن طريق صندوق تحيا مصر، وكان يعطي تعليمات فورية لدعم قوائم الانتظار بمليار جنيه و 2 مليار جنيه.

 

القضاء على قوائم الانتظار

 

وأشار وزير الصحة إلى أن لا يوجد شيء يسمى بالقضاء على قوائم الانتظار، وأن الإنسان دائما ما يحتاج إلى إجراء العمليات فلا يوجد شيء أسمه القضاء على قوائم الانتظار، ووزارة الصحة تحتاج ما يقارب ال4 مليارات سنويا للحفاظ على معدل الانتظار في جميع العمليات الجراحية، متابعا أن سيادة الرئيس كلف بتدبير هذا الرقم حتى لا يتأخر أي مريض في الانتظار.

قوائم الانتظار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة عمليات القلب المفتوح الاورام الرمد عمرو خليل الرئيس عبد الفتاح السيسي العمليات الجراحية

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