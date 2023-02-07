طلعني بصير خدامة عندك.. نجاة طفلة سورية حمت شقيقها الرضيع تحت الأنقاض

ضربت طفلة سورية مثالا في الشجاعة والصبر وقوة التحمل، إذ تحملت 17 ساعة تحت الأنقاض وهي تحمي شقيقها الرضيع بيدها التي تعلو وجهه خوفا من اصطدامه بأي شيء.

طفلة سورية تحمي شقيقها تحت الأنقاض

وظهرت في مقطع متداول بينما يتحدث معها رجل وسألها عن اسمها قالت "آلاء"، وسألها: "تعرفي تلعبي ألعاب" فأجابت: "أنا بردانة عمو"، فسألها: "بدك تطلعي"، فأجابت "طلعني بصير خدامة عندك" ويبدو أن الرجل تأثر من إجابتها وسرعان ما انتهى الفيديو.

وتساءل الكثير عن حديثه معها وعدم الإسراع لإنقاذها لكن رجح آخرون أنه ربما يحاول تهدئتها لحين وصول قوات إنقاذ أو رجال آخرين لمساعدته.

وتم تداول صور لاحقا للفتاة وشقيقها بعدما خرجا من تحت الأنقاض في سوريا وكانا في صحة جيدة.

وتصدرت صورهما مواقع التواصل الاجتماعي تحمل وسم #هزه_ارضية.