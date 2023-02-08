المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يستخدم الكارت الأصفر في وجه الإعلام المتجاوز.. نواب: الرياضة ليست وسيلة للسب والشتم وعقوبات تصل لسحب الترخيص تنتظر المخالفين

ثقافة النواب: قرارات الإعلي للاعلام في الجون

برلماني: عقوبات تدريجية ضد البرامج الرياضية

نائب: يجب علي البرامج الرياضية المتجاوزة تعيد ترتيب اوراقها

أشاد عدد من النواب بحزمة القرارات التي اتخذها المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام خلال الاجتماع الخاص به لمناقشة تجاوزات الإعلام الرياضي خلال الآونة الأخيرة، لافتين الي أن قرارات المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام تعتبر فرصة اخيرة لهذه البرامج الرياضية المتجاوزة وحال مخالفتها سوف يتم ايقاف القناة نهائيا.

أشاد عصمت زايد عضو لجنة الثقافة والأثار بمجلس النواب، بحزمة القرارات التي اتخذها المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام خلال الاجتماع الخاص به لمناقشة تجاوزات الإعلام الرياضي خلال الآونة الأخيرة قائلا: "في الجون".

وقف القناة الفضائية ومعاقبة صاحبها

واكد “زايد” لـ"صدي البلد"، أن المجلس الأعلى للإعلام يستخدم سلطته التي أعطاه إليه القانون في متابعة المحتوي الذي تقدمة جميع القنوات الفضائية وتوقيع عقوبات علي من المخالفين والتي تصل لوقف القناة ومعاقبة صاحبها، متابعا: "الرياضة تهذيب للأخلاق والنفوس وليست وسيلة للسب والشتم وتقديم السباب علي الفضائيات مما تولد الكراهية داخل المجتمع المصري".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن دعوة لجان الشباب والرياضة بمجلسي النواب والشيوخ لاجتماع من أجل إصدار ميثاق لمحاربة تلك التجاوزات امر ضروري ومهم ولكن اختصاصات هذه اللجان هي اصدار تشريعها قوية تقوم بعمل إطار قانوني يضبط المحتوي الإعلامي.

وفي السياق ذاته وصف محمد بدراوي عضو مجلس النواب، بيان المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الخاص بمناقشة تجاوزات الإعلام الرياضي بالبيان التحذيري الذي يحمل في طياته الكارت الأصفر والأحمر.

كارت أصفر ضد البرامج والقنوات الفضائية

وأكد “بدراوي” لـ"صدي البلد"، أن بيان المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أصدر الكارت الأصفر ضد البرامج والقنوات الفضائية الرياضية المتجاوزة الميثاق الإعلامي والقانون، وخلال الفترة المقبلة سوف تشهد إطلاق الكارت الأحمر لهذه البرامج والقنوات حال استمرار التجاوزات، مؤكدا ضرورة أن تراجع هذه القنوات والبرامج نفسها في هذه الفترة حتي لا تتعرض للعقوبة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي ضرورة أن تلتزم هذه القنوات والبرامج بالروح الرياضية وتمنع إصدار الألفاظ غير الرياضية وتتحلي بالأخلاق والمهنية لكونها آذان المصريين ويتلقاها جميع أفراد الأسرة المصرية، معتبرا بيان الأعلي لتنظيم الإعلام بالطلقة التحذيرية الأخيرة.

وأضاف النائب أنه من المتوقع أن تكون عقوبات المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام تدريجية لتبدأ بمنع ظهور الشخصيات المتسببة في بث السموم علي الساحة الإعلامية والشخصيات التي تقوم بزرع الفتن والحس علي الكراهية والعنف إلي إيقاف القناة وسحب الترخيص نهائيا.

يقدم موقع صدي البلد أبرز قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمواجهة تجاوزات الإعلام الرياضي برئاسية كرم جبر رئيس المجلس فيما يلى:

اتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارات هامة خلال الاجتماع المغلق الذى عقد ظهر اليوم، الثلاثاء، لمناقشة تجاوزات الإعلام الرياضي.