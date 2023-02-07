خلال ساعات .. تعليم قنا تستعد لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

تستعد مديرية التربية والتعليم بقنا، لإعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية، خلال الساعات القليلة القادمة، عقب اعتمادها من محافظ قنا.

يترقب طلاب المرحلة الإعدادية و أولياء أمورهم، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول، وسط حالة استعداد من قبل الإدارات التعليمية لإعلان النتيجة.



قال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إن المديرية استخدمت تقنية الباركود لأوراق الأسئلة خلال امتحانات الشهادة الاعدادية لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، و أن الامتحانات مرت دون أى مشاكل أو صعوبات على مدار أيام الامتحانات.

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن عدد طلاب الشهادة الاعدادية للعام الحالى بلغ ٥٤ ألف و ٥٨٤ طالب وطالب، أدوا الامتحانات فى ٣٠١ لجنة، بـ 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، بمتابعة مستمرة من غرف العمليات الفرعية بالإدارات والرئيسية بالمديرية.

يذكر بأن امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس التعليم العام والرسمي للغات والدمج والمهنى، بدأت يوم السبت ٢١/ ١/ ٢٠٢٣، وانتهت يوم الخميس الموافق ٢٦ / ١ /٢٠٢٣، فيما عدا يوم الأربعاء ٢٥ يناير تعطلت فيه أعمال الامتحانات بمناسبة ذكرى ثورة يناير والاحتفال بعيد الشرطة.