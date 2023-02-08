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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مالك FTX يوافق على عدم استخدام التطبيقات المشفرة كشرط لإطلاق سراحه بكفالة

مالك FTX يوافق على
مالك FTX يوافق على التوقف عن استخدام التطبيقات المشفرة

وافق سام بانكمان فرايد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة FTX للعملات المشفرة على التوقف عن استخدام تطبيق Signal سيجنال وتطبيقات المراسلة المشفرة الأخرى كشرط للإفراج عنه بكفالة. 

 

وفقًا لرسالة قدمها محامي فرايد إلى المحكمة فإنه سيستطيع استخدام عدد من تطبيقات الدردشة والمراسلة الأخرى مثل WhatsApp واتساب مع إرسال رسائل نصية عادية ولكن في ظل وجود برنامج مراقبة مثبت على أجهزته، وذلك بعد موافقة من القاضي.  

 

وسعى المدعون إلى وضع قيود على فرايد لمنعه من استخدام تطبيقات التواصل بشكل طبيعي،  مشيرين إلى مخاوف بشأن الجهود للتأثير على شهادة الشهود المحتملين، بعد اتهامات له بالاحتيال والتآمر في أعقاب انهيار شركة FTX التي أسسها. 

 

وبحسب محامي فرايد فإنه غير مذنب في التهم الجنائية الناشئة عن انهيار FTX ، وأن الحكومة حلت النزاع واقترحت تعديل كفالة متفق عليه بشكل مشترك مع القاضي، نقلا عن ABCNews . 

 

وفي أواخر الشهر الماضي ، كتب المدعون الفيدراليون رسالة إلى القاضي في القضية المتهم فيها فرايد يطلبون فيها شروطًا جديدة للإفراج عن فرايد مدعين أنه يقوم "بمحاولات أخيرة" للاتصال بشهود محتملين في قضيته الجنائية.


وكتبت حينها مساعدة المدعي العام للولايات المتحدة، دانييل ساسون، في رسالة الحكومة: "إن فرض هذه الشروط الجديدة له ما يبرره في ضوء طبيعة القضية ، وكذلك المحاولات الأخيرة للمدعى عليه للاتصال بشهود محتملين". 

 

وأضافت "علمت الحكومة مؤخرًا أن المدعى عليه كان على اتصال مباشر مع المستشار العام الحالي لشركة FTX US والذي قد يكون شاهدًا في المحاكمة ويمثله محامٍ". 

 

وقررت المحكمة أخيرا على فرايد كشرط للإفراج عنه بكفالة قائلة : “ لا يجوز للمدعى عليه استخدام أي مكالمة أو تطبيق مراسلة مشفر أو سريع الزوال ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تطبيق Signal سيجنال”. 

 

وفي شهر نوفمبر الماضي، أمرت لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما ، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة FTX ، بتجميد أصول FTX ، وذلك بعد استنزاف العديد من محافظ العملات المشفرة أو الرقمية والتي يُزعم أنها تنتمي إلى FTX بمئات الملايين من الدولارات من خلال عميات نزوح جماعي غير مصرح بها، وأدى ذلك حينها إلى إفلاس الشركة وخسارة مالكها فرايد ثروته الشخصية والمقدرة بـ 16 مليار دولار لتصبح صفر.  

 

 

 

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