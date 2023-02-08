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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الوادي الجديد يبحثان إنشاء كليات جديدة بالإقليم

صدى البلد

أكد  الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، حرصه على تلبية رغبات المواطنين بالوادي الجديد؛ للتيسير عليهم من مشقة السفر، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع محافظ الوادي الجديد على إنشاء كلية للبنات الأزهرية تضم عددًا من التخصصات، وكلية للبنين تنشأ فيما بعد. 

وأعرب عن بالغ تقديره للواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الذي وفَّرَ المتطلبات لإنشاء الكليات، والمدن الجامعية للإقامة، واستراحة لأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن محافظة الوادي الجديد تتميز بموقعها الجغرافي، وهوائها النقي. 

وأوضح الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، أنه عاين المقرَّات المقترح تخصيصها للجامعة، وأن المحافظ تعاون في تهيئة كل ما يخص مستلزمات الجامعة.

 وأضاف الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، أن الأزهر له عدد من المعاهد الأزهرية يتخرج فيها طلاب وطالبات من القسمين: العلمي، والأدبي، وأن الكليات الجديدة ستيسر عليهم وعلى أولياء أمورهم نفقات السفر ومشقته. 

من جانبه، قدم  المحافظ الشكر للأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ولجامعته العريقة برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أن الأزهر له مكانة في قلوب المواطنين، وأنه حريص على أن تكون هناك كليات لجامعة الأزهر تيسِّر على أبناء المحافظة مشقة السفر.

رئيس جامعة الازهر محافظ الوادي الجديد المدن الجامعية الدكتور محمد أبو زيد الأمير الدكتور أحمد الطيب

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