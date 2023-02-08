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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تشكيل لجنة مختصة من 3 جهات إعلامية لضبط المشهد الرياضي

صدى البلد

قرر الاجتماع المشترك بين أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة ونقابتي الصحفيين والإعلاميين واتحاد الكرة، ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ورابطة النقاد الرياضيين، تشكيل لجنة دائمة تضم الجهات المختصة تتولى ضبط المشهد الرياضي برصد ومتابعة الإعلام الرياضي وبحث المخالفات والتجاوزات، عبر كل الوسائل الإعلامية المختلفة والسوشيال ميديا، واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة بشأنها طبقًا للقانون.


كما اتفق الحضور على إصدار الإجراءات اللازمة لمراعاة التخصص في تقديم وضيوف البرامج الرياضية والتأهيل للقيام بهذا العمل، ونشر لائحة الانضباط الخاصة باتحاد الكرة وتعميمها على جميع وسائل الإعلام وزيادة الوعي والتبصير بها.


وكذلك دراسة معمقة حول التعامل مع فقرات التحكيم في البرامج الرياضية.


واتفق الحضور على ضرورة العمل معاً والتصدي بقوة لكل التجاوزات واتخاذ إجراءات مشددة ضد مرتكبيها والحفاظ على هيبة الدولة والمؤسسات الرياضية وتفعيل القوانين بمنتهى الشدة والحزم أياً كان مرتكبيها.


وأكد الحضور أن الهدف هو تنقية الأجواء الرياضية من الكراهية، ونشر روح التسامح والبعد عن التعصب، وحماية حقوق الجمهور في إعلام نظيف وممارسات عادلة تقف على مسافة واحدة من الجميع.

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