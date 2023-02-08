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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة السويس: تشغيل مسائي لوحدة طب أسرة السادات تخفيفا للزحام

وحدة طب أسرة السادات
وحدة طب أسرة السادات

أعلنت مديرية الصحة بالسويس، تشغيل وتفعيل العمل مساء بوحدة طب أسرة السادات وذلك من الثانيةِ للثامنة مساء، إضافة إلى العمل خلال الفترة الصباحية بما يستهدف تقليل حدة الازدحام داخل الوحدة صباحاً ، حيث تستهدف الوحدة تقديم الخدمة الطبيه لـ 51,132 مواطنا بمحيط ربطها السكاني.

وأوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إنه سيتم الإعلان تدريجياً عن أسماء بعض الوحدات والمراكز «ذات الترددات المرتفعة» والتي ستعمل لفترة مسائية، بعد قيام فريق عمل «صحة السويس»  بتحليل بيانات الترددات وفقاً لحجم وكثافة أعداد المترددين عليها، بالتنسيق مع الدكتور مصطفى حافظ المنسق العام لمشروع التأمين الصحي الشامل للشئون الفنيه والتشغيل ، لافتاً «الحفناوي» لأن هذا القرار استهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتقليل فترات إنتظار المواطنين داخل الوحدات والمراكز وذلك وفقاً لتعليمات اللواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس .

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد توفيق مدير وحدة طب الأسرة بالسادات، إن «وحدة طب أسرة السادات » قامت منذ إعادة تشغيلها في 27 مايو 2022 ، بعد الإنتهاء من أعمال تطويرها ، بتقديم خدمات 41,409 خدمة طبية للمواطنين، مشيراً إلى أن الوحدة تُقدم خدمات " طب الأسرة ، الأسنان ، التطعيمات ، متابعة الطفل ، تنظيم الأسرة ، متابعة الحمل ، السمعيات ، تحليل الغدد للأطفال ، بالإضافة لتقديم إلى صرف الأدوية وتقديم التوعية الصحية .

 

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