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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة السويس تعقد دورة تدريبية حول تمكين المرأة وزيادة الوعي

صدى البلد

عقدت مديرية الصحة بالسويس دورة تدريبية علي مدار ثلاثة أيام ، حيث استهدفت «الدورة التدريبة» تمكين المرأة من القيام بدورها بفاعلية وزيادة الوعي بالمجتمع المحيط و قضاياه وذلك من خلال توضيح الأدوار الاجتماعية للمرأة وتقدير الذات وكيفية اتخاذ القرار والارتقاء بمهارات التفاوض وكيفية التعامل مع الشبكات الاجتماعية.

 

وأقيمت الدورة التدريبية بقاعات إدارة التدريب وحاضر بها ، الأستاذة سحر شعبان مشرفة الرائدات و الأستاذة إيمان أحمد مشرفة نوادي المرأة بمديرية الصحة بالسويس وبحضور عدداً من المثقفات الصحيات والرائدات .

 

حول الم مجتمع للمرأة الأ زيادة الوعي مشرفة وذل مديرى الوعي تدريب شبكات

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