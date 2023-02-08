صحة السويس تعقد دورة تدريبية حول تمكين المرأة وزيادة الوعي

عقدت مديرية الصحة بالسويس دورة تدريبية علي مدار ثلاثة أيام ، حيث استهدفت «الدورة التدريبة» تمكين المرأة من القيام بدورها بفاعلية وزيادة الوعي بالمجتمع المحيط و قضاياه وذلك من خلال توضيح الأدوار الاجتماعية للمرأة وتقدير الذات وكيفية اتخاذ القرار والارتقاء بمهارات التفاوض وكيفية التعامل مع الشبكات الاجتماعية.

وأقيمت الدورة التدريبية بقاعات إدارة التدريب وحاضر بها ، الأستاذة سحر شعبان مشرفة الرائدات و الأستاذة إيمان أحمد مشرفة نوادي المرأة بمديرية الصحة بالسويس وبحضور عدداً من المثقفات الصحيات والرائدات .