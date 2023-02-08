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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توقعات بارتفاع أسعاره عالميا الفترة المقبلة.. زيادة احتياطي الذهب بمصر لـ125 طنا

الذهب
الذهب

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، حقيقة تصنيف مصر في الترتيب الـ3 عالميًا من ناحية احتياطي الذهب، موضحا أن مصر أصبحت الثالث عالميا من حيث زيادة الاحتياطي الاستراتيجي.

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية نجحت في زيادة احتياطي الذهب من 75 طنا إلى 125 طنا بزيادة 45 طنا، مؤكدا أنه تطور جيد جد، ويعتبر قوة داعمة للبنك المركزي ويعود بالنفع الاقتصادي المصري.

وأرجع السبب وراء ارتفاع احتياطي الذهب، إلى شراء البنك المركزي إنتاج المناجم، مضيفا أن هناك من 7 إلى 8 مناطق في مصر غنية بالذهب منها المثلث الذهبي والسكري وحمش.

وفسر ارتفاع سعر الذهب عالميا؛ لارتباطه بالأحداث العالمية لا سيما الحرب الروسية الأوكرانية، كما أن كل البنوك المركزية في العالم ومنها الولايات المتحدة التي تمثل أعلى احتياطي عالمي، تتحوط في ظل الأزمات بالذهب، كون الذهب يعتبر العملة الوحيدة المعتمدة عالميًا.

وعن سعر الذهب في مصر، قال إن سعر عيار الذهب 21 يبلغ حاليا 1720 جنيها، مؤكدا أن أسعار الذهب استقر منذ 20 يومًا.

وتابع أن أسعار الذهب في مصر تتحدد تبعا للبورصة العالمية مع وصول سعر الذهب عالميا لـ1880 دولار، مردفا أن سعر الأوقية بلغ 2000 دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 3 آلاف دولار الفترة المقبلة في ظل الأزمة العالمية.
 

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