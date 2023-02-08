شاومي تطرح هاتف Xiaomi 13 Pro رسميا .. 26 فبراير

أعلنت شاومي أخيرا أن هاتفها الرائد "شاومي 13 برو" والذي يتصدر النطاق في عائلة هواتف "شاومي 13" سيتم طرحه بالأسواق الهندية في 26 فبراير الجاري.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني، كشفت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة لأول مرة النقاب عن سلسلة هواتف Xiaomi 13 و 13 Pro في أواخر العام الماضي، ولكن لم تكشف وقتها عن موعد الإطلاق في الأسواق الهندية والعالمية

Xiaomi 13 Pro

الآن ، كشفت "شاومي" أن طرازها الرائد المتميز "شاومي 13 برو" سيتم إطلاقه بالسوق الهندي في 26 فبراير 2023، ولكنها لم تكشف أي شيء عن الموديل القياسي، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان Xiaomi 13 سيتم طرحه في نفس الموعد أم لا.

من المتوقع أن يتم رح سلسلة شاومي 13 بكل إصداراتها في الأسواق العالمية قريبا جدا، تزامنا مع الطرح في الهند أو بعده بفترة بسيطة، وسيذاع مؤتمر كشف النقاب رسميا عن الجهاز الرائد الجديد "شاومي 13 برو" على كل المنصات الرسمية للعلامة التجارية، من يوتيوب و تويتر وفيسبوك في بث مباشر.

المواصفات الكاملة لـ Xiaomi 13 Pro

يأتي الجهاز مع شاشة LTPO OLED حجم 6.73 بوصة تدعم مليار لون مع درجة سطوع قوية للغاية 1200 شمعة لكل متر مربع في التشغيل القياسي، معدل تحديث 120 هرتز، مع دقة 1440x3200 بيكسل وكثافة بيكسلات 522 بيكسل، مع نسبة شاشة إلى هيكل 89.6%.

Xiaomi 13 Pro

يتم تشغيل الجهاز بواسطة شريحة من كوالكوم SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني الأسرع بدقة تصنيع 4 نانو، ثماني النواة مع أعلى تردد ميقاتي 3.2 جيجا هرتز، وشريحة رسوميات جرافيك Adreno 740 يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت رام مع مساحة تخزين 128GB أو 256GB أو 512GB جيجابايت روم.

يحزم الجهاز بطارية مدمجة من ليثيوم بوليمر سعة 4820 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات وتصل من 0 إلى 100% خلال 19 دقيقة فقط، كما أنها تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 وات وتصل إلى 100 خلال 36 دقيقة فقط.

بالنسبة لأبعاد Xiaomi 13 Pro الوزن الإجمالي 210 جم وسمك 8.4 مم وعرض 74.6 مم وطول 162.9 مم، وحاصل على تصنيف IP68 المقاوم للغبار والماء حتى عمق متر ونصف لمدة 30 دقيقة، كما أنه يأتي بنظام تشغيل أندرويد 13 وواجهة مستخدم MIUI 14.

يأتي الجهاز الجديد من شاومي مع 3 كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل فتحة عدسة واسعة، تدعم تقنيات Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS والثانية لتصوير التليفوتو بدقة 50 ميجا بيكسل مع تقريب بصري 3.2x وتقنية PDAF بينما الثالثة بدقة 50 ميجا بيكسل أيضا فتحة عدسة فائقة الاتساع، مع فلاش ليد، ودعم HDR, panorama، أما الكاميرا في الواجهة الأمامية (السيلفي) بدقة 32 ميجا بيكسل فتحة عدسة واسعة.