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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أستاذ جيوفيزياء: مروجو شائعة تعرض الأردن وفلسطين للزلازل قوية يبحثون عن الشهرة

زلزال - ارشيفي
زلزال - ارشيفي

وصف نجيب أبو كركي، أستاذ الجيوفيزياء وعلم الزلازل في الجامعة الأردنية، الشائعات المتداولة حول حدوث زلزال كبير في الأردن وفلسطين بـ الاصطياد في الماء العكر وأن مطلقيها يبحثون عن شهرة زائفة.
وأضاف "أبو كركي"، في تصريحات إعلامية، “من صالح الناس ألا ينساقوا وراء الشائعات، ونقول بكل صراحة منطقتنا فيها حدود صفائح ومن الممكن حدوث زلازل لكنها متباعدة ونادرة وقوتها من النوع المتوسط وهذه معلومة موثقة بأن منطقتنا لا يمكن أن يحدث فيها شيء مشابه لما حدث في تركيا”.

وأكد “من الممكن أن يحدث شيء أقل من ذلك ويكون مؤثرا في المباني الآيلة للسقوط أساسا أو ضعيفة أو مصنوعيتها سيئة وعلينا أن نكون حريصين وحكماء بالاهتمام ببنائنا ومصنوعيته دون غش، نتجنب معظم مشاكل الزلازل”.

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