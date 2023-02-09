لا تتجاهلها .. 5 أمراض كارثية يمكنك تشخيصها من خلال أظافرك

إذا كانت أظافرك صفراء فمن المحتمل أنك تعاني من عدوى فطرية في الأظافر تسبب رائحة كريهة - ويمكن أن يتمزق الظفر بسهولة أيضًا وتعد الأظافرالصفراء علامة على "مرض السكري أو الصدفية أو حتى اضطرابات الغدة الدرقية".

ووفقًا لموقع اكسبريس عندما تبدأ العدوى الفطرية، قد تبدئين في ملاحظة تغير اللون على جانب صغير من أظافرك وتلاحظين أنها تكبر بمرور الوقت".

مع انتشار الفطريات، يمكن أن تصبح الأظافر "هشة" أما في حالة العدوى المزمنة ، قد يصبح الظفر سميكًا وقد يبدأ بالانفصال مما يسبب الألم".

إذا لاحظت علامات عدوى فطرية في أظافر القدم ، فمن الأفضل استخدام العلاج المضاد للفطريات بدون وصفة طبية ومن خلال استشارة الطبيب لفحص تغير لون أظافر القدم على المدى الطويل ، قد تكتشف حالة صحية أساسية تتطلب العلاج.

يمكن تشخيص مرض السكري واضطرابات الغدة الدرقية ، على سبيل المثال ، بعد فحص الدم.

أما بالنسبة للأظافر السوداء ، فتعد شائعة عند حدوث كدمات في الظفر ، مما يؤدي إلى تكسير الأوعية الدموية وظهورها على شكل بقع داكنة.

وبالتالي ، إذا لم تتلاش العلامات السوداء بمرور الوقت ، فمن الأفضل طلب رأي أخصائي طبي.

أما عندما تكون هناك بقع بيضاء على الأظافر ، فقد يرجع ذلك أيضًا إلى الإصابة أو الصدمة الدقيقة.

ومع ذلك ، يمكن أن ترتبط البقع البيضاء أيضًا "بنقص الزنك أو العدوى الفطرية".