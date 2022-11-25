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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاج عدوى فطرية تتسبب في وفاة 50 % من مرضى السرطان.. تفاصيل

باحثة مصرية
باحثة مصرية

كشفت الدكتورة داليا شتا باحثة مصرية من جامعة يوليوس بألمانيا تفاصيل توصلها لبداية علاج عدوى فطرية تتسبب في وفاة50 %من مرضى السرطان وذلك بعد وفاة والدتها بمرض السرطان .

وقالت "  شتا  " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مصر تستطيع والمذاع عبر فضائية dmc،   إن والدتها رحمها الله كانت تعمل صيدلانية وكانت تتمتع بشخصية عظيمة ومحبوبة وسيرتها عطرة تدوم حتى الآن ولفتت إلى أنها قررت دخول كلية الصيدلة رغم أن مجموعها تخطى 99% وكان متاح لها دخول كلية الطب .


وأضافت أنها دخلت كلية الصيدلة لعمل أبحاث علمية لعلاج السرطان منوهة أن رحلتها البحثية تسير حاليا ضمن رحلة التجارب السريرية والبحث العلمى الخاص بها فى مرحلته الثانية لتوفير الوقاية من عدوة فطرية تتسبب فى وفاة 50% من مرضى السرطان وحققت نتائج جيدة ومبشرة حتى الآن يستطيع من خلاله التنافس بين أبحاث علمية متقدمة فى كافة دول العالم .

عدوة فطرية مرض السرطان البحث العلمي التجارب السريرية مصر تستطيع كلية الطب

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