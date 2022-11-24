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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

في اليوم العالمى لحقوق الطفل.. فعالية ترفيهية لمحاربي السرطان بـ57357

صدى البلد

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة حفلا ترفيهيا للأطفال محاربي السرطان بمستشفى 57357، في إطار الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل تحت رعاية الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان للسكان والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتم خلال الاحتفال تقديم فقرات فنية للأطفال وأسرهم وعروض للعرائس والأراجوز، كما تم تفقد أقسام الرعاية لتوزيع الهدايا العينية على الأطفال محاربي السرطان، والتقاط الصور التذكارية معهم، متمنين لهم الشفاء العاجل، وذلك للمساهمة فى تقديم الدعم النفسى لهم وتشجيعهم على استكمال رحلة العلاج .

ونقلت أماني بيومي، مديربرنامج مناهضة ختان الإناث بالمجلس، تحيات الدكتور طارق توفيق وجميع العاملين بالمجلس القومى للطفولة والأمومة لكل الأطفال محاربي السرطان وخالص الدعوات لهم بالشفاء العاجل والتهاني بمناسبة اليوم العالمي للطفل، مؤكدة حرص المجلس على تقديم كل ما يسهم فى رعاية وحماية وبناء الطفل المصري، وإدخال البهجة والفرحة على قلوبهم.

كما شارك في الاحتفال مجموعة من الأطفال المشاركين ببرنامج حماية ورعاية النشء والمراهقين الذي ينفذه المجلس، وذلك إيمانا من المجلس بأهمية رفع الوعى لدى النشء الذي يعد أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن، حيث أعرب الأطفال المشاركون عن سعادتهم البالغة من خلال التواجد مع الأطفال الذين يتلقون العلاج لدعمهم لاستكمال مشوارهم ورحلة علاجهم باطمئنان وعزيمة بأن هناك أشخاصاً بجانبهم ومحاولة المساهمة بتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهؤلاء الأطفال بما يساعدهم فى تلقي العلاج والشفاء.

وأشارت مسئولة التطوع بالمستشفى خلال لقائها مع الأطفال والنشء، إلى التعريف بنشأة مستشفى 57357 وهي جمعية أهلية لا تهدف للربح، وتعتمد أساساً على التبرعات وأن جميع الأطفال تعالج بالمجان، و كل القائمين على الرعاية الصحية بالمستشفى هم أصحاب رسالة ومنهم أبطال تعافوا فيها وأصبحوا مع مجموعة عريقة وشبكة كبيرة من المتطوعين.

وفى نهاية الاحتفال، أبدى الأطفال محاربو السرطان وأسرهم سعادتهم وفرحتهم الكبيرة بهذه الحفلة الممتعة، ووجهت مسئولة التطوع بالمستشفى الشكر للمجلس القومي للطفولة والأمومة على ما قدمه للأطفال من دعم ومساندة لهم.

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