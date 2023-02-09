جددي سفرتك.. طريقة عمل حواوشي بابا غنوج

حواوشي بابا غنوج من الأكلات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك يتمتع بمذاق شهي و لذيذ.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل حواوشي بابا غنوج.



مقادير حواوشي بابا غنوج





٣باذنجان رومي

نصف كوب كزبرة مفرومة

3فص ثوم مفروم

ربع كوب نعناع مفروم

ربع كوب عصير ليمون

ملعقة كبيرة دبس رمان

نصف كوب زبادي

نصف كوب طحينة

زيت زيتون

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة كمون

ملح

فلفل أسود

عيش بلدي



طريقة تحضير حواوشي بابا غنوج



يشوح الباذنجان على النار من جميع الاتجاهات ثم يقشر ويوضع في بولة ويهرس بالسكينة ثم تضاف عليه باقي المكونات كلها ويقلب جيداً ثم يحشى العيش البلدي بالخليط ثم في طاسة ساخنة على النار يوضع القليل من الزيت ثم يوضع الحواوشي ويسوى من الجانبين ويقدم بالهنا والشفا