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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جددي سفرتك.. طريقة عمل حواوشي بابا غنوج

طريقة عمل حواوشي
طريقة عمل حواوشي بابا غنوج

حواوشي بابا غنوج من الأكلات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك يتمتع بمذاق شهي و لذيذ.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل حواوشي بابا غنوج.

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مقادير حواوشي بابا غنوج
 


٣باذنجان رومي
نصف كوب كزبرة مفرومة
3فص ثوم مفروم
ربع كوب نعناع مفروم
ربع كوب عصير ليمون
ملعقة كبيرة دبس رمان
نصف كوب زبادي
نصف كوب طحينة
زيت زيتون
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة كمون
ملح
فلفل أسود
عيش بلدي


طريقة تحضير حواوشي بابا غنوج

يشوح الباذنجان على النار من جميع الاتجاهات ثم يقشر ويوضع في بولة ويهرس بالسكينة ثم تضاف عليه باقي المكونات كلها ويقلب جيداً ثم يحشى العيش البلدي بالخليط ثم في طاسة ساخنة على النار يوضع القليل من الزيت ثم يوضع الحواوشي ويسوى من الجانبين ويقدم بالهنا والشفا

حواوشي بابا غنوج طريقة عمل حواوشي بابا غنوج مقادير حواوشي بابا غنوج طريقة تحضير حواوشي بابا غنوج الشيف سارة عبد السلام

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