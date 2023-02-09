زيادة المعدلات العالمية..استشاري جهاز هضمي يكشف تفاصيل مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة..فيديو

أكد دكتور محمد عاصم خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أنه مع زيادة المعدلات العالمية للأمراض التي تصيب المرأة، كان هناك اهتمام من الدولة بعمل مبادرات لدعم صحة المرأة، والتي ركزت على الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وقال محمد عاصم خورشيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حديث الأخبار”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن هناك مباردة خاصة بالصحة الإنجابية، ومبادرات تنظيم الأسرة والنوعية بصحة المراه، مؤكدا أن هناك فرق طبية تم تدريبها للعمل والكشف المبطكر عن المراض التي تصيب المرأه.

وتابع استشاري الجهاز الهضمي والكبد أنه تم فحص 270 ألف صيدة، بتقنية "الهولوجرام"، والتي تكشف عن الإصابات بأورام الثدي، وتحديد العلاج الماسب له

الحفاظ على الأسرة المصرية



وأشار محمد عاصم خورشيد إلى أنه أنه تم عمل برامج توعية للسيدات بضرورة الكشف المبكر والحفاظ على صحتها لما فيه من الحفاظ على الأسرة المصرية.