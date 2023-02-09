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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لاتهامه بقتل صديقه في الجمالية

صدى البلد

قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بقتل صديقه في منطقة الجمالية.

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وكانت، شهدت منطقة الجمالية، جريمة قتل بشعة عندما مزق شخص جسد صديقه بسبب خلافات سابقة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

تبلغ لقسم شرطة الجمالية بوجود مشاجرة ووفاة شخص بدائرة القسم.

على الفور، وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعه الإنتقال والفحص وتبين حدوث مشاجرة بين شخص مقيم بدائرة القسم ضبط بحوزته سلاح أبيض "مطواة " ، وبين أخر مقيم بالوايلى توفى متأثراً بإصابته بجرح نافذ لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات بينهما تطورت لمشاجرة ، تعدى خلالها الأول على الثانى بالضرب بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته .

منطقة الجمالية 

وبمواجهة الأول إعترف بإرتكابه الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة التحقيق

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