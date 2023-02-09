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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشفى سوهاج الجامعي ينقذ فتاة من شلل رباعي.. تفاصيل

إنقاذ فتاة من الإصابة
إنقاذ فتاة من الإصابة بشلل رباعي

روى عمر الشباني، أحد أعضاء الفريق الطبي بمستشفى سوهاج الجامعي، تفاصيل إنقاذ فتاة من شلل رباعي، قائلا: لأول مرة يتم إجراء عملية من هذا النوع في الصعيد، متابعا: تم إجراء العملية لفتاة بعمر الـ 18.

 

وأضاف :عمر الشباني" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الفتاة كانت تعاني من ضعف، ويترتب عليه حدوث شلل رباعي تام، وعليه تم التدخل السريع، من خلال شد الفقرات العنقية لمكانها وتخفيف الضغط على الحبل الشوكي.

 

واسترسل: الفتاة متواجده في المستشفى لمدة ايام فقط، وسيتم إجراء علاج طبيعي للفتاة حتى تعود للحركة بشكل سليم مرة أخرى وبشكل تدريجي.


وفي نفس السياق صرح الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج بأن قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي نجح في إجراء تدخل جراحى نادراً ويعد الأول من نوعه فى صعيد مصر، لفتاة تبلغ من العمر ١٨ عاماً، وتعاني من مرض خلقى الانغماس القاعدى مع عدم ثبات قاع الجمجمة فى الاتصال بالفقرات العنقية.

وأوضح أن الإصابة تعد من الحالات النادرة الحدوث، حيث أدي هذا المرض الي إصابة الفتاة بشلل رباعى حاد نتيجة ا

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