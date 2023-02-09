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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. إحياء ذكرى مرور 48 عامًا على رحيل كوكب الشرق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، اليوم الخميس، حفلاً فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

يقام الحفل إحياء لذكرى مرور ٤٨ عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أعمال كوكب الشرق، حيث يبدأ الفاصل الأول من الحفل بلحن الورد جميل، أداء عازف القانون الأول الفنان علي الخبيرى، وتغني الفنانة مروة حمدي ألف ليلة وليلة، انت عمري. 

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وفي الفاصل الثاني من الحفل يقدم عازف الكمان الفنان هيثم الكاتب لحن يا ليلة العيد، وتختتم الحفل الفنانة حسناء برائعتي كوكب الشرق أمل حياتي، الحب كده.
تجدر الإشارة إلى أن كوكب الشرق أم كلثوم تعد من أبرز مطربين القرن ٢٠، قدمت أعمالاً لعمالقة التلحين منهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وبليغ حمدي، ورياض السنباطي، كما قدمت للسينما ٦ أفلام.

الاسكندرية دار الأوبرا محمد عبد الوهاب كوكب الشرق سيد درويش اوبرا الاسكندرية

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